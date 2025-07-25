25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü taraftarına çağrı!

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, camianın büyüklüğüne vurgu yaparak, taraftara çağrıda bulundu.

calendar 25 Temmuz 2025 11:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü taraftarına çağrı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



"Yeniden diriliş" parolasıyla sezona giren sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, AA muhabirine, Ankaragücü'nün Türk futbolundaki yeri ve camianın büyüklüğüne vurgu yaparak, geçmişte yaşadıkları benzer süreçlerden başarıyla çıktıklarını hatırlattı.

Takımda kalan tecrübeli oyuncular ve altyapı oyuncuları ile sıfırdan başlayacaklarını dile getiren Kaplan, "Elimizdeki genç oyuncularımızla, geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncularımızı da tutarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Ankaragücü'nün altyapısından aldığımız oyuncularla bir de benim tamamen kendi seyrettiğim, bildiğim oyuncular ve ekibimle beraber, iyi bir takım yarattığımızı düşünüyorum. Birinci kampımızı kendi tesislerimizde yaptık. Genç oyuncularımızla daha iyi bir kaynaşma oldu ve burada en büyük etken takımımızda kalan Mahmut'tur, Osman'dır, Ertaç'tır, İsmail'dir, Halil İbrahim Pehlivan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci etap kampı için Bolu'ya giderek hazırlık maçlarına çıkacaklarını aktaran Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:


"İyi bir takım olduk. Ankaragücü, düştüğü yerden kalkmasını bilen bir camiadır. İnşallah bu sezon başarılı olup güzel işler ortaya koyacağız. Geçen sezon biz son üç hafta kala geldik. Geldiğimizde üç maçta üç galibiyet aldık ama ne yazık ki üçlü averajla bir alt lige düştük. İki yıl üst üste küme düşmek, Ankaragücü camiasına yakışmayan bir tablo oluşturdu. Burada kimseyi suçlamak istemiyorum ama şimdi sıfırdan başlayarak, elimizdeki genç oyuncularla, geçen sezondan kalan tecrübeli oyuncuları da tutarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

Daha önce söylediği "İyi yapılmış bir menemen, iyi bir etten daha iyidir" sözüyle akla gelen Kaplan, "Bizim takımda kebap da var, menemen de. Gençlerle tecrübeyi harmanladık ama zamana ihtiyacımız var. Çünkü aldığımız oyuncuların çoğu geçen sezon 19 yaş altında oynadı. 19 yaş altı takımı küme düşmüş olmasına rağmen oradan yetenekli oyuncular aldık. Tecrübeyle gençleri karıştırıp hem menemen hem kebap yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İkinci Lig zor bir lig. Koşan, mücadele eden ve savaşan takım başarılı olur. Batman Petrol ile Vanspor'un finalini izledim. İkinci Lig'in kalitesi oldukça düşmüş. Batman geçen sezon 80 puan toplamasına rağmen şampiyon olamadı. Genç oyuncularımız lige adapte olursa ses getiririz." ifadelerini kullandı.

"Mahmut Tekdemir ve Miraç Şimşek bizim için önemli isimler"

Transfer yasağı nedeniyle sadece iç transferle hareket ettiklerini dile getiren Mustafa Kaplan, Ankaragücü taraftarlarına da destek çağrısında bulundu.

Kaplan, Mahmut Tekdemir'in Türk futbolu için önemli bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Mahmut Tekdemir'in 500'ün üzerinde Süper Lig maçı vardır, Başakşehir'de uzun yıllar forma giydi. Mahmut, Osman, Ertaç, Halil İbrahim ve İsmail gibi oyuncular bizim için saha içindeki en büyük güvence. Miraç Şimşek de sezon başında Ankara Keçiörengücü'ne gitmişti ama tekrar aramıza katıldı. İhtiyacımız olan değerli bir oyuncu. Yaptığımız işlerin iyi olduğunu, takım kadrosunun planlamasını yasağımıza rağmen iyi yönettiğimizi düşünüyorum. İşte burada da Ankaragücü'nün en büyük desteği büyük taraftarıdır. Taraftarlar oyuncularımıza yıl boyunca destek olacaktır. Sezon başlangıcında alacağımız puanlar bizi ligde nereye götürecek bakacağız ve ona göre bir değerlendirme yapacağız ama Ankaragücü'nün sıkıntılı bir süreci var, özellikle maddi olarak. Onursal başkanımız Mehmet Yiğiner başkanımızın bize çok büyük desteği var. Ercüment Başkan ve ekibinin yaptığı çok iyi işler var. Ankara futbolunda Ankaragücü bütün Ankaralıların bir markası. Bu yüzden herkesin Ankaragücü'ne maddi manevi olarak destek olması lazım. Onların desteğiyle, bizler de bu takımı tekrar Süper Lig'e kadar getirmek istiyoruz."

Nesine 2. Lig'in zorluğuna hazır olduklarını söyleyen Kaplan, takımda genç oyunculara geniş yer vereceklerini belirterek, "Tecrübeyle gençliği harmanlayarak iyi bir takım kurduk. İkinci Lig zorlu bir lig ama doğru mücadeleyle başarılı olabiliriz. 19 takımlı bir gruptayız. Her hafta bir takım bay geçecek. Batman Petrol, Urfaspor, Muğlaspor, Elazığspor gibi takımlar öne çıkıyor ama biz de Ankaragücü'yüz. Her maçta galibiyet için oynayacağız." diye konuştu.

Ankaragücü taraftarına da değinen Kaplan, "Onları anlatmaya gerek yok, yaşamak lazım. Türkiye'de parmakla gösterilecek taraftar gruplarından biri. Son üç haftada bize büyük destek verdiler. Üçte üç yapmamızda en büyük etken onlardı. Her zaman takımlarının yanında olmalarını istiyorum. Geçmişte de ikinci ligde mutluluğu da hüznü de birlikte yaşadık. Bu sezon da yanımızda olmalarını istiyorum. Onlar varsa biz varız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu camiaya sahip çıksınlar." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.