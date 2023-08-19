Mustafa Er: 'Daha iyi olacağız'

Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Er, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynadıkları maçın berabere bitmesini adil bir sonuç olarak değerlendirdi.



Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "İkinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz yeni bir takım kuruyoruz ve eksiklerimiz var. Özellikle ön tarafta ciddi fiziksel eksiklerimiz var. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Maçı izleyenlere kaliteli bir karşılaşma izlettik. Göztepe'yi zorladık. Kalitemizi fiziksel anlamda arttırmak istiyoruz. Milli takım arasından sonra çok daha iyi bir Ümraniyespor izleyeceksiniz. Biraz zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



