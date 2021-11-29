Mustafa Cengiz'e son veda

Hayatını kaybeden Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in cenazesi, bugün ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınacak cenaze namazıyla kaldırılacak. Cengiz'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı camianın 3.5 yıl başkanlığını yapan Cengiz, kulübün 37. başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz "Sadece babamı değil, rehberimi kaybettim. Hayatta yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. 17-18 aydır yaşadığımız bu süreç müthiş bir mücadele ile geçti. Müthiş dirayetli davrandı, bir evlada hastalık süreci nasıl yaşatılır, nasıl öğretilir, ona da hazırladı. Babam için canımı feda etmeye hazırdım... Ama buraya kadarmış..." dedi.Yusuf Günay "Mustafa Cengiz'i 17.40'ta kaybettik. Başkanımızın cenazesi yarın ikindi namazında Marmara İlahiyat Camii'ndan kaldırılacak." açıklamasını yaptı.Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Yarım saat önce kaybettik. Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun. Ameliyattan çıkınca ilk olarak Galatasaray'i sormuştu. Her gün yanındaydık. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'i hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi." ifadelerini kullandı.Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.Ruhu şad, mekanı cennet olsun.""Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."