Mustafa Ati Göksu: "Daha çok çalışmamız lazım''

Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Manisa FK karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Ati Göksu: 'Daha çok çalışmamız lazım''
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03 Aralık 2023 16:55
Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Manisa FK karşılaşması sonrası konuştu.

Mustafa Ati Göksu, Ege'yi temsil eden takımın iyi bir mücadele örneğini sahaya yansıttığını anlatarak, "Futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptılar. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Manisa takımı golü bulunca biraz daha iyi oynadı. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışacak puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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