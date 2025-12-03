Mustafa Amaç: 'Basketbol hayatıma yeniden tutunmamı sağladı'

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2012 yılında vatani görevini yaparken mayına basması sonucu sol ayağını kaybeden Mustafa Amaç, tedavi gördüğü dönemde tanıştığı tekerlekli sandalye basketboluyla hayata yeniden tutundu.

Ampute edilen sol ayağı nedeniyle yaklaşık üç yıl fizik tedavi süreci geçiren Amaç, rehabilitasyon amacıyla basketbol oynayan sporcuları gördükten sonra bu branşa yöneldi.

Gaziantep'e 2017'de dönen Amaç, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile antrenmanlara katılarak spor yaşamını sürdürmeye başladı. Yaklaşık 8 yıldır basketbol oynayan sporcu, son 5 yıldır ise profesyonel olarak forma giyiyor.

- İlk hedef milli takım, ardından Avrupa

Mustafa Amaç, AA muhabirine, basketbolun hayatında çok şeyi değiştirdiğini söyledi.

Basketbolu çok sevdiğini ifade eden Amaç, "İlk hedefim milli takım formasını giymek. Avrupa'da da Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum. Şu an oynadığım takım Süper Lig'in en iyi ekiplerinden. İki kez şampiyonluğun kapısından döndük." dedi.

İki yıl önce bir sezonluğuna Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda kiralık olarak oynadığını belirten Amaç, daha sonra yeniden Gaziantep'e döndüğünü kaydetti.

Bu sezon ligin yeni başladığını ve şu ana kadar iki maç yaptıklarını anımsatan Amaç, "Antrenmanlara devam ediyoruz. Birçok arkadaşım Avrupa'ya gitti. İnşallah ben de Avrupa'da forma giyerim." diye konuştu.

- "Evde oturup umutsuzluğa kapılmasınlar"

Sporun kendisini hayata bağladığını anlatan Amaç, şunları söyledi:

"20 yaşımda ayağımı kaybettim. O dönem çok karamsardım, sürekli evdeydim. Basketbola başlayınca hayatım tamamen değişti. Kendimi artık engelli biri olarak değil, profesyonel bir sporcu olarak görüyorum. Diğer engelli kardeşlerime de sporu tavsiye ediyorum. Evde oturup umutsuzluğa kapılmasınlar. Gaziantep'te engellilere yönelik çok sayıda spor branşı var."