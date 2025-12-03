03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
5-074'
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-179'
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
3-175'
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-174'
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-374'
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Mustafa Amaç: "Basketbol hayatıma yeniden tutunmamı sağladı"

2012'de vatani görev sırasında sol ayağını kaybeden Mustafa Amaç, tekerlekli sandalye basketboluyla hayatına yön verdi.

calendar 03 Aralık 2025 13:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Amaç: 'Basketbol hayatıma yeniden tutunmamı sağladı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2012 yılında vatani görevini yaparken mayına basması sonucu sol ayağını kaybeden Mustafa Amaç, tedavi gördüğü dönemde tanıştığı tekerlekli sandalye basketboluyla hayata yeniden tutundu.
 
Ampute edilen sol ayağı nedeniyle yaklaşık üç yıl fizik tedavi süreci geçiren Amaç, rehabilitasyon amacıyla basketbol oynayan sporcuları gördükten sonra bu branşa yöneldi.
 
Gaziantep'e 2017'de dönen Amaç, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile antrenmanlara katılarak spor yaşamını sürdürmeye başladı. Yaklaşık 8 yıldır basketbol oynayan sporcu, son 5 yıldır ise profesyonel olarak forma giyiyor.
 
- İlk hedef milli takım, ardından Avrupa
 
Mustafa Amaç, AA muhabirine, basketbolun hayatında çok şeyi değiştirdiğini söyledi.
 
Basketbolu çok sevdiğini ifade eden Amaç, "İlk hedefim milli takım formasını giymek. Avrupa'da da Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum. Şu an oynadığım takım Süper Lig'in en iyi ekiplerinden. İki kez şampiyonluğun kapısından döndük." dedi.
 
İki yıl önce bir sezonluğuna Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda kiralık olarak oynadığını belirten Amaç, daha sonra yeniden Gaziantep'e döndüğünü kaydetti.
 
Bu sezon ligin yeni başladığını ve şu ana kadar iki maç yaptıklarını anımsatan Amaç, "Antrenmanlara devam ediyoruz. Birçok arkadaşım Avrupa'ya gitti. İnşallah ben de Avrupa'da forma giyerim." diye konuştu.
 
- "Evde oturup umutsuzluğa kapılmasınlar"
 
Sporun kendisini hayata bağladığını anlatan Amaç, şunları söyledi:
 
"20 yaşımda ayağımı kaybettim. O dönem çok karamsardım, sürekli evdeydim. Basketbola başlayınca hayatım tamamen değişti. Kendimi artık engelli biri olarak değil, profesyonel bir sporcu olarak görüyorum. Diğer engelli kardeşlerime de sporu tavsiye ediyorum. Evde oturup umutsuzluğa kapılmasınlar. Gaziantep'te engellilere yönelik çok sayıda spor branşı var."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
