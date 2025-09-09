09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
1-145'
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-045'
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-244'
09 Eylül
Norveç-Moldova
5-0DA
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
1-245'
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
0-045'
09 Eylül
Fransa-İzlanda
0-143'
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-030'
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Muslera'dan Uğurcan Çakır'a anlamlı mesaj!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj gönderdi.

calendar 09 Eylül 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Muslera'dan Uğurcan Çakır'a anlamlı mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 14 yıl boyunca terlettikten sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır'a anlamlı bir mesaj gönderdi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpte bir döneme damga vuran Uruguaylı efsane, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
 
"Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık."
 
YENİ DÖNEM, YENİ KALECİ
 
Galatasaray, yeni sezonda milli kaleci Uğurcan Çakır ile yoluna devam ederken, Muslera'nın bu mesajı hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından büyük takdirle karşılandı.
