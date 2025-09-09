Muslera'dan Uğurcan Çakır'a anlamlı mesaj!

Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 14 yıl boyunca terlettikten sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır'a anlamlı bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir döneme damga vuran Uruguaylı efsane, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim o kaleye sahip çık."

YENİ DÖNEM, YENİ KALECİ

Galatasaray, yeni sezonda milli kaleci Uğurcan Çakır ile yoluna devam ederken, Muslera'nın bu mesajı hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından büyük takdirle karşılandı.