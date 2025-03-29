Murat Uçkun: 'Yenildik ama mücadele takdire şayandı'

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.



Futbolcularına da teşekkür eden Uçkun, şunları kaydetti:



"Yeni Malatyaspor Kulubü, U-19 takımıyla mücadele eden bir takım. Her maç istediğimiz skorlarla bitmiyor, sahada eziliyoruz. Futbolcularımız bugün özveriyle ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya gayret ettiler. Yenildik ama mücadele takdire şayandı. Bazıları, 'bu takım her hafta 5 yiyor neden sahaya çıkıyoruz.' diyor. Biz neden sahaya çıkıyoruz? Bu çocuklar 6 Şubat 2023 depreminde tesislerini depremzedelere sundu. Bu kadar fedakarlık yapan oyuncu grubunun olduğu yerde tesiste bir kış doğalgazımız olmadı. Çocukların antrenman sonrası duş alacak yerleri olmadı. Gerekli beslenme olmadı. Bu çocuklar yaptıkları işler karşılığında aylardır maaş almıyor. Bu özverinin karşılığı bu olmamalı. Yarın bayramda bu çocukların cebinde harçlığı yoktur."



