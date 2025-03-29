Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.
Futbolcularına da teşekkür eden Uçkun, şunları kaydetti:
"Yeni Malatyaspor Kulubü, U-19 takımıyla mücadele eden bir takım. Her maç istediğimiz skorlarla bitmiyor, sahada eziliyoruz. Futbolcularımız bugün özveriyle ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya gayret ettiler. Yenildik ama mücadele takdire şayandı. Bazıları, 'bu takım her hafta 5 yiyor neden sahaya çıkıyoruz.' diyor. Biz neden sahaya çıkıyoruz? Bu çocuklar 6 Şubat 2023 depreminde tesislerini depremzedelere sundu. Bu kadar fedakarlık yapan oyuncu grubunun olduğu yerde tesiste bir kış doğalgazımız olmadı. Çocukların antrenman sonrası duş alacak yerleri olmadı. Gerekli beslenme olmadı. Bu çocuklar yaptıkları işler karşılığında aylardır maaş almıyor. Bu özverinin karşılığı bu olmamalı. Yarın bayramda bu çocukların cebinde harçlığı yoktur."
Murat Uçkun: "Yenildik ama mücadele takdire şayandı"
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.
- 18:29 Fatih Tekke: "Eleştirileri bana yapsınlar"
- 18:25 Serdar Saatçı: "Fatih Hoca, bizi ayağa kaldırmak istiyor"
- 18:22 Danylo Sikan: "Kazanmak istedik ama olmadı"
- 18:17 Vowles: "Albon ve Sainz tamamen aynı şasileri kullanıyorlar"
- 18:11 Mercedes, George Russell ile nikah tazelemeye yakın
- 18:09 Galatasaray yarı finale yükseldi!
- 18:06 Marko: "Verstappen'in çıkış maddesi gündeme gelebilir"
- 17:59 Çorum 2-0'ı koruyamadı, 1 puana razı oldu
- 17:59 Fatih Tekke'den Trabzonspor'da ilk puan kaybı
- 17:58 İstanbulspor, Adana'da ikinci yarı güldü
- 17:58 Kasımpaşa'dan üst üste ikinci galibiyet!
- 17:51 Mauro Icardi'den derbi için paylaşım!
- 17:47 Hugo Larsson için tam 60 milyon euro!
- 17:36 ÇBK Mersin, seriyi 1-1'e getirdi!
- 17:29 Mustafa Alper Avcı: "İyiye gidiyoruz"
- 17:27 Ergin Ataman: "Maçlardan sonra kimse gelmek istemiyor"
- 17:22 Cedi Osman: "Panathinaikos'ta kalmak istiyorum"
- 17:09 Erling Haaland, 'şiddet' iddiasıyla polisin karşısına çıkacak
- 17:05 Bayern Münih'te Neuer yerine Verbruggen!
- 17:03 Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
- 17:03 Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı
- 16:59 Murat Uçkun: "Yenildik ama mücadele takdire şayandı"
- 16:56 Orhan Ak: "3 puan için mutluyuz"
- 16:54 Rıza Çalımbay: "Bu galibiyet bizim için yetmez"
- 16:40 Guardiola'dan Kevin De Bruyne için açıklama!
- 16:28 Trabzon'da Hacıosmanoğlu'na tepki
- 16:27 Gökhan Şensan 2 bin 500 fidanda yaşayacak
- 16:24 Altınordu'da Eren ilk kez yok
- 16:15 Manisa FK devamını getiremedi
- 15:58 Karşıyaka'da alkışlar Ali Sinan'a
- 15:50 Milan Skriniar'a Premier Lig'den kanca!
- 15:46 Türkiye Tekvando Federasyonundan Metin Şahin'e geçmiş olsun mesajı
- 15:37 Karagümrük, Süper Lig için yine kazandı
- 15:31 Amed deplasmanda 10 kişi kazanmasını bildi
- 15:26 Sivasspor, Adana Demirspor'u farklı geçti!
- 15:22 Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi
- 15:17 Petkimspor, Bahçeşehir deplasmanında
- 15:14 Denizlispor başkanı Erhan Ergil görevini devredecek
- 15:09 Konyaspor evinde güçleniyor!
- 14:56 Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Euroleague'de haftayı kayıpsız geçti
- 14:51 Yetenek taramasında güreşle tanışan Beyza Nur'un hedefi Avrupa şampiyonluğu
- 14:48 Özel sporcu Eda Nur Biçer, Dünya Kış Oyunları'ndaki başarısıyla göz doldurdu
- 14:45 Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı
- 14:42 Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
- 14:38 Merkezefendi Belediyesi Basket, James Nnaji ile anlaştı
- 14:34 Buz Pateni Şampiyonası'na katılan milli sporculardan veda!
- 14:30 NBA'de Toronto Raptors, üst üste 3. galibiyetine ulaştı
- 14:25 A Milli Takım'ın ABD maçının bilet satışları başladı
- 14:23 Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber
- 14:07 Bodrum FK'nın müthiş serisi bitti
- 14:01 Beşiktaşlı eski yıldızlardan derbi yorumu!
- 13:35 Ole Gunnar Solskjaer'den Galatasaray derbisi öncesi uyarı!
- 13:18 Sergen Yalçın'dan Galatasaray kehaneti
- 13:03 Solskjaer'den Ernest Muçi kararı!
- 12:45 Beşiktaş'ın yeni transferleri derbide tarihe geçebilir!
- 12:32 Beşiktaş'ta tüm gözler Mert Günok'ta!
- 12:24 Galatasaray'da Ismail Jakobs kararı
- 12:16 Solskjaer, iki pozisyonda kararsız kaldı!
- 11:48 Mustafa Çulcu: "Mourinho, rotasyon ne demek gösterdi"
- 11:32 Serdal Adalı: "Takımımıza yürekten inanıyorum"
Hugo Larsson için tam 60 milyon euro!
Erling Haaland, 'şiddet' iddiasıyla polisin karşısına çıkacak
Bayern Münih'te Neuer yerine Verbruggen!
Guardiola'dan Kevin De Bruyne için açıklama!
Lyon, deplasmanda ağır yaralı!
Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı
Dean Huijsen için transfer açıklaması!
Ancelotti'den 'Brezilya' iddiasına cevap!
Emiliano Martinez: "Hayatımda böylesini yaşamadım"
Daniel Alves'e beraat çıktı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Sergen Yalçın'dan Galatasaray kehaneti
-
2
Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hakem açıklaması
-
3
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
-
4
Jose Mourinho'dan Galatasaray için açıklama!
-
5
Fenerbahçe'de Fred belirsizliği!
-
6
Galatasaray'da Ismail Jakobs kararı
-
7
Beşiktaş'tan TFF'ye yabancı hakem göndermesi
-
8
Trabzon'da Hacıosmanoğlu'na tepki
-
9
Okan Buruk, derbide ilk maçı referans alacak!
-
10
Dusan Tadic'ten eleştiriler için açıklama!