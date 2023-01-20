Moussa Dembele, Ada yolcusu!

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, Lyon ile sözleşmesi bitecek Moussa Dembele ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Moussa Dembele, Ada yolcusu!
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20 Ocak 2023 21:40
Danny Ings'i West Ham United'a gönderen Aston Villa, yeni forvetini Fransa'da buldu.

Fransız basınında yer alan habere göre, Aston Villa'nın, Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Moussa Dembele ile ilgilendiği aktarıldı.

ARA TRANSFERDE İMZA ATABİLİR

İngiltere'den West Ham United ve Everton'un da Dembele'ye ilgisinin olduğu hatırlatıldı.

Lyon'un, 26 yaşındaki futbolcudan para kazanmak adına oyuncuyu ara transfer döneminde bonservisiyle satmayı düşündüğü ifade edildi.

Dembele'nin adı transferde ülkemizden Galatasaray'la da geçmişti.

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