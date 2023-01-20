Moussa Dembele, Ada yolcusu!

Danny Ings'i West Ham United'a gönderen Aston Villa, yeni forvetini Fransa'da buldu.



Fransız basınında yer alan habere göre, Aston Villa'nın, Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Moussa Dembele ile ilgilendiği aktarıldı.



ARA TRANSFERDE İMZA ATABİLİR



İngiltere'den West Ham United ve Everton'un da Dembele'ye ilgisinin olduğu hatırlatıldı.



Lyon'un, 26 yaşındaki futbolcudan para kazanmak adına oyuncuyu ara transfer döneminde bonservisiyle satmayı düşündüğü ifade edildi.



Dembele'nin adı transferde ülkemizden Galatasaray'la da geçmişti.





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