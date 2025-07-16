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Mourinho transferi onayladı: Fenerbahçe'ye yeni stoper!

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Al-Ahli'de forma giyen Roger Ibanez önerildi.

calendar 16 Temmuz 2025 08:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Mourinho transferi onayladı: Fenerbahçe'ye yeni stoper!
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Becao, Djiku ve Diego Carlos'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi; Milan Skriniar.

IBANEZ ÖNERİLDİ

Hem Slovak stoperle hem de Paris Saint-Germain'le görüşmelerine devam eden Sarı Kanarya'ya dün sürpriz bir isim daha önerildi: Roger Ibanez.

MOURINHO'DAN ONAY


2 yıldır forma giydiği Al-Ahli'den ayrılmak isteyen Brezilyalı stoper için teknik direktör Jose Mourinho'dan da onay çıktığı belirtildi.

2 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Portekizli teknik adam, Roma'da iki yıl boyunca Ibanez'le birlikte çalışmıştı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 46 maçta forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 7 gol ve 4 asist kaydetti.

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