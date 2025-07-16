Mourinho transferi onayladı: Fenerbahçe'ye yeni stoper!

Becao, Djiku ve Diego Carlos'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, stoper bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bir numaralı hedefi; Milan Skriniar.
IBANEZ ÖNERİLDİ
Hem Slovak stoperle hem de Paris Saint-Germain'le görüşmelerine devam eden Sarı Kanarya'ya dün sürpriz bir isim daha önerildi: Roger Ibanez.
MOURINHO'DAN ONAY
2 yıldır forma giydiği Al-Ahli'den ayrılmak isteyen Brezilyalı stoper için teknik direktör Jose Mourinho'dan da onay çıktığı belirtildi.
2 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Portekizli teknik adam, Roma'da iki yıl boyunca Ibanez'le birlikte çalışmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 46 maçta forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 7 gol ve 4 asist kaydetti.
IBANEZ ÖNERİLDİ
Hem Slovak stoperle hem de Paris Saint-Germain'le görüşmelerine devam eden Sarı Kanarya'ya dün sürpriz bir isim daha önerildi: Roger Ibanez.
MOURINHO'DAN ONAY
2 yıldır forma giydiği Al-Ahli'den ayrılmak isteyen Brezilyalı stoper için teknik direktör Jose Mourinho'dan da onay çıktığı belirtildi.
2 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Portekizli teknik adam, Roma'da iki yıl boyunca Ibanez'le birlikte çalışmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 46 maçta forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 7 gol ve 4 asist kaydetti.