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Motosikletçi Can Öncü, Macaristan ayağındaki ikinci yarışı 3. sırada tamamladı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan ayağında 3. olan Can Öncü, genel klasmanda ikinci sıradaki yerini korudu. Genç sürücü, lider Manzi ile puan farkını kapatmaya çalışıyor.

calendar 27 Temmuz 2025 17:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Motosikletçi Can Öncü, Macaristan ayağındaki ikinci yarışı 3. sırada tamamladı
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Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, yarışı başladığı gibi 3. sırada bitirdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımından Stefano Manzi, damalı bayrağı ilk sırada gördü. Ecosantagata Althea'dan Simon Jespersen ise 2'nciliği elde etti.

Puanını 235'e yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Manzi'nin 59 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Supersport'ta sezonun 9. ayağı, 6-7 Eylül tarihlerinde Fransa'da koşulacak.

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