Motokrosta şampiyon Drunen

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Lotte van Drunen şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Motokrosta şampiyon Drunen
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08 Eylül 2024 15:31
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda (MXWomen) sezonun final etabı yapıldı. Sezonu Hollandalı Lotte van Drunen şampiyon tamamladı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MXWomen'da sezonun final etabı gerçekleştirildi.

Türkiye etabını, İspanyol yarışçı Daniela Guillen birinci sırada tamamladı. Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, İtalyan Kiara Fontanesi üçüncü oldu.

Milli sporcu Irmak Yıldırım ise yarışı 25'inci sırada tamamladı.

MXWomen'ın 7 etaplı sezonu sonunda genel klasmanda zirvede yer alan Hollandalı Lotte van Drunen şampiyonluğa ulaştı. Sezonu Daniela Guillen ikinci, Kiara Fontanesi üçüncü tamamladı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

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