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Monk: "Benchten gelmem gerekiyorsa sorun değil"

Sacramento Kings'in Malik Monk ve Dennis Schröder'ı kapsayan planladığı takas anlaşması gerçekleşmeyince, Monk takımın başarısı için her rolü kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

calendar 21 Temmuz 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Monk: 'Benchten gelmem gerekiyorsa sorun değil'
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Sacramento Kings'in Malik Monk ve Dennis Schröder'ı kapsayan planladığı takas anlaşması gerçekleşmeyince, Monk takımın başarısı için her rolü kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

SI.com'dan Will Zimmerle'e göre, Kings'in yeni sezon planlamasında Schröder ve Zach LaVine başlangıç gardları olarak öngörülüyor. Buna rağmen, Monk'ın yedek rolüne gönüllü olduğu belirtildi.

ABC10'dan Matt George, ESPN radyo yayını sırasında şunları aktardı:


"Malik, Doug Christie'ye 'Benden ne isterseniz yaparım. Benchten gelmem gerekiyorsa gelirim,' dedi. Bu durumu sorun etmeyeceğini açıkça belirtti."

2023-24 sezonunda Yılın Altıncı Adamı ödülüne ikinci sıradan aday olan Monk, geçen sezon hem ilk beş hem de yedek olarak oynayarak 17.2 sayı ve 5.6 asist ortalamalarıyla kariyer rekoru kırmıştı.

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