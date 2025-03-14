Monaco yine kayıp; son 4 maçta 3 oldu

THY EuroLeague'in 29. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Monaco karşı karşıya geldi. Belgrad Aleksandar Nikolic Hall'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi, 91-88'lik skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maccabi'de Rokas Jokubaitis ile Romain Sorkin, 18'er sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Levi Randolph 17 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Monaco'da Mike James 26 sayı ve 8 asist, Daniel Theis 16 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.
Üst üste 3. kez kazanan Maccabi Tel Aviv, 9. galibiyetini elde etti. Monaco ise son 4 maçında 3. yenilgisini aldı ve 29 maçta 12. kez kaybetti.
Maccabi, gelecek hafta Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Monaco ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Maccabi'de Rokas Jokubaitis ile Romain Sorkin, 18'er sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Levi Randolph 17 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
Monaco'da Mike James 26 sayı ve 8 asist, Daniel Theis 16 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.
Üst üste 3. kez kazanan Maccabi Tel Aviv, 9. galibiyetini elde etti. Monaco ise son 4 maçında 3. yenilgisini aldı ve 29 maçta 12. kez kaybetti.
Maccabi, gelecek hafta Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Monaco ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.