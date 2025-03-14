Monaco yine kayıp; son 4 maçta 3 oldu

Monaco, Maccabi Tel Aviv'e 91-88 yenildi ve son 4 maçta 3. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco yine kayıp; son 4 maçta 3 oldu
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14 Mart 2025 01:26
THY EuroLeague'in 29. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Monaco karşı karşıya geldi. Belgrad Aleksandar Nikolic Hall'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi, 91-88'lik skorla kazandı.

Maccabi'de Rokas Jokubaitis ile Romain Sorkin, 18'er sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Levi Randolph 17 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Monaco'da Mike James 26 sayı ve 8 asist, Daniel Theis 16 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.

Üst üste 3. kez kazanan Maccabi Tel Aviv, 9. galibiyetini elde etti. Monaco ise son 4 maçında 3. yenilgisini aldı ve 29 maçta 12. kez kaybetti.

Maccabi, gelecek hafta Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Monaco ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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