Monaco yine kayıp; son 4 maçta 3 oldu

THY EuroLeague'in 29. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Monaco karşı karşıya geldi. Belgrad Aleksandar Nikolic Hall'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi, 91-88'lik skorla kazandı.



Maccabi'de Rokas Jokubaitis ile Romain Sorkin, 18'er sayıyla galibiyetin mimarları oldular. Levi Randolph 17 sayı ile galibiyete katkı sağladı.



Monaco'da Mike James 26 sayı ve 8 asist, Daniel Theis 16 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.



Üst üste 3. kez kazanan Maccabi Tel Aviv, 9. galibiyetini elde etti. Monaco ise son 4 maçında 3. yenilgisini aldı ve 29 maçta 12. kez kaybetti.



Maccabi, gelecek hafta Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Monaco ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.



