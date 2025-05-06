Monaco, Final Four biletini aldı!

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Monaco, sahasında Barcelona ile karşılaştı.



Monaco, son anları büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 85-84'lük skorla kazandı.



Fransız temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getirdi ve Final Four bileti aldı.



Final Four bileti alan Monaco, Olympiakos ile karşılaşacak.



