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Monaco, Final Four biletini aldı!

THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Monaco, Barcelona'yı 85-84 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazandı. Final Four bileti alan Monaco, Olympiakos ile karşılaşacak.

calendar 06 Mayıs 2025 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Monaco, Final Four biletini aldı!
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06 Mayıs 2025 21:59
THY EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Monaco, sahasında Barcelona ile karşılaştı.

Monaco, son anları büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 85-84'lük skorla kazandı.

Fransız temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getirdi ve Final Four bileti aldı.

Final Four bileti alan Monaco, Olympiakos ile karşılaşacak.

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