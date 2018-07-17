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MKE Ankaragücü'nden stat açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, gelecek sezon maçlarını hangi statta oynayacağına ilişkin resmi açıklama yaptı.

Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden stat açıklaması
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17 Temmuz 2018 17:53
MKE Ankaragücü Kulübü, daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı gibi maçlarını zorunlu olarak Afyonkarahisar'da oynayacağını bildirdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in, stat konusunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakan, 19 Mayıs Stadı'na çürük raporu verildiği ve müsabaka oynanmasında yüksek risk görüldüğü için maçların bu statta oynanmasının mümkün olmadığını ve yıkım işlemlerine başlandığını belirtti. Bakanımız, Eryaman Stadı'nın bir an önce bitirilmesi ve çalışmaların hızlandırılması için girişimde bulunduğunu ifade etti. Şu an için zorunlu olarak Afyonkarahisar'da oynayacağız."

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