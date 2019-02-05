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Milli tenisçilerin Fed Cup'taki ilk rakibi Hırvatistan

Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'deki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Milli tenisçilerin Fed Cup'taki ilk rakibi Hırvatistan
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05 Şubat 2019 18:34
Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen Fed Cup'taki ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

2013'ten bu yana 1'inci Küme'de boy gösteren Milli takım; Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Berfu Cengiz ve İpek Öz'den oluşurken ekibin kaptanlığını Alaaddin Karagöz yapıyor. Milli takım, 6-9 Şubat tarihleri arasındaki organizasyonda Hırvatistan, Sırbistan ve Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor.

İLK RAKİP HIRVATİSTAN

Bath Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme müsabakalarında Türkiye, ilk sınavını Hırvatistan önünde verecek. Dünya 25 numarası Donna Vekic'in liderlik ettiği rakip Hırvatistan'ın kadrosundaki diğer oyuncular ise Jana Fett, Tena Lukas, Ana Konjuh ve Darija Jurak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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