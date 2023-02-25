Milli tenisçi Ayşegül Mert Antalya'da finale çıktı

Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale kaldı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, yarı finalde Romanya'dan Simona Ogescu'yla karşılaştı.
Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Ayşegül Mert, kariyerinde ilk kez tekler finaline yükseldi.
Milli sporcu finalde yarın Rusya'dan Diana Demidova'yla karşılaşacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, yarı finalde Romanya'dan Simona Ogescu'yla karşılaştı.
Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Ayşegül Mert, kariyerinde ilk kez tekler finaline yükseldi.
Milli sporcu finalde yarın Rusya'dan Diana Demidova'yla karşılaşacak.
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