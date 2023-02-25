Milli tenisçi Ayşegül Mert Antalya'da finale çıktı

Milli tenisçi Ayşegül Mert, Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Ayşegül Mert Antalya'da finale çıktı
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25 Şubat 2023 17:34
Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Academy Kupası'nda finale kaldı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, yarı finalde Romanya'dan Simona Ogescu'yla karşılaştı.

Rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Ayşegül Mert, kariyerinde ilk kez tekler finaline yükseldi.

Milli sporcu finalde yarın Rusya'dan Diana Demidova'yla karşılaşacak.

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