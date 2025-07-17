Milli tekvandocu Muhammed'den gümüş madalya

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz'dan Dünya Üniversite Oyunları'nda gururlandıran başarı geldi.
Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen oyunlarda Muhammed Emir Yılmaz, poomsae erkekler bireyselde 8.765 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen oyunlarda Muhammed Emir Yılmaz, poomsae erkekler bireyselde 8.765 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.