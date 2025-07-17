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Milli tekvandocu Muhammed'den gümüş madalya

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.

calendar 17 Temmuz 2025 20:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli tekvandocu Muhammed'den gümüş madalya
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Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz'dan Dünya Üniversite Oyunları'nda gururlandıran başarı geldi.

Muhammed Emir Yılmaz, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ilk gününde gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen oyunlarda Muhammed Emir Yılmaz, poomsae erkekler bireyselde 8.765 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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