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Milli cimnastikçiler ödüllendirildi

Adem Asil, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından ödüllendirildi.

calendar 23 Haziran 2025 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli cimnastikçiler ödüllendirildi
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Milli cimnastikçiler Adem Asil, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder ile Türkiye Erkek Cimnastik Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, bu yılki başarılarından dolayı ödüllendirildi.

İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübünün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği ödül törenine Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz ve İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı Yalçın Aşkın ile çok sayıda davetli katıldı.

İsmail Göktekin, 2019 yılında milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın dünya şampiyonu olmasıyla branşa ilginin giderek arttığını belirterek, "Her çocuk cimnastik yapmak istedi. Cimnastik tüm branşların temelidir. En az 2-3 yıl cimnastik yapan her çocuk diğer branşlarda da başarılı olur. Los Angeles Olimpiyatları için sayaç dönmeye başladı. Federasyon olarak toplam 14 sporcuyla mutlaka bir altın madalya almayı hedefliyoruz. Bu da inşallah Şavkar Cimnastik Kulübüne nasip olur." şeklinde konuştu.


Yalçın Aşkın, hedeflerinin herkese Mustafa Kemal Atatürk'ün sürdürülebilir spor anlayışını aşılamak olduğunu vurgulayarak, "Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirmek bizler için büyük gurur. Olimpiyatlara yedi sporcu gönderdik. Hedeflerimize ulaştık ama daha büyük hedeflerimiz var. Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için sonuna kadar çalışacağız." dedi.

Milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak, geleceğin şampiyonu çocuklarla birlikte olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çocukların, bizleri görünce böyle heyecanlanmaları, bizim de iyi örnek olabilmemiz çok önemli ve bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım onları da şampiyon sporcular olarak görebiliriz. Biz bu kulüpte bir aile olduk. Birçok ilke imza attık. İmkansız gibi görünen büyük şeyler başardık. Buna devam edeceğiz. Gösteri yapan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Antrenörlerimizin ve ailelerimizin desteğiyle buralardayız. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum."

Yılmaz Göktekin ile milli sporcular Ahmet Önder ve Adem Asil ise çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Tören, genç cimnastikçilerin dans gösterileri ve plaket takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.


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