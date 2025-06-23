Milli cimnastikçiler ödüllendirildi

Milli cimnastikçiler Adem Asil, İbrahim Çolak ve Ahmet Önder ile Türkiye Erkek Cimnastik Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, bu yılki başarılarından dolayı ödüllendirildi.İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübünün İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlediği ödül törenine Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz ve İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü Başkanı Yalçın Aşkın ile çok sayıda davetli katıldı.İsmail Göktekin, 2019 yılında milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ın dünya şampiyonu olmasıyla branşa ilginin giderek arttığını belirterek,şeklinde konuştu.Yalçın Aşkın, hedeflerinin herkese Mustafa Kemal Atatürk'ün sürdürülebilir spor anlayışını aşılamak olduğunu vurgulayarak,dedi.Milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak, geleceğin şampiyonu çocuklarla birlikte olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:Yılmaz Göktekin ile milli sporcular Ahmet Önder ve Adem Asil ise çocuklarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.Tören, genç cimnastikçilerin dans gösterileri ve plaket takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.