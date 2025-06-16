Milli bilek güreşçiler, Dünya Şampiyonası'na '5'te 5' hedefiyle hazırlanıyor

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bilekleri bükülmeyen Sivas'tan 5 sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.Kayseri'de 8-12 Nisan'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan 5 milli sporcu, Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular, şampiyonada madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.Merkez Kız İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ebrar Şura Gül, AA muhabirine, 65 kilo sol kolda Türkiye şampiyonu olarak 10-23 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını söyledi.Bilek güreşine bu yıl başladığını ifade eden Ebrar Şura, antrenörü sayesinde çok güzel bir başarı elde ederek buralara kadar geldiğini belirtti.Antrenmanlarının çok verimli geçtiğini anlatan Ebrar Şura,diye konuştu.Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğrulhan Akbaş ise 60 kilo sağ kolda Türkiye şampiyonu ve 2023 Avrupa üçüncüsü olduğunu söyledi.Kayseri'de düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Tuğrulhan, şunları kaydetti:Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda farklı sıkletlerde 5 sporcu ile Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını ifade etti.Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi: