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Milli atletler Katar'da Elmas Lig'de yarışacak

Milli atletler cuma Katar'da düzenlenecek Elmas Lig'de yarışacak.

calendar 15 Mayıs 2025 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atletler Katar'da Elmas Lig'de yarışacak
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Milli atletler Tuğba Danışmaz, Berke Akçam ve İsmail Nezir, cuma Katar'da düzenlenecek Elmas Lig'de madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilecek Elmas Lig'de Türkiye adına kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metre engelde Berke Akçam ve İsmail Nezir yarışacak.

Elmas Lig heyecanı TSİ 19.00'dan itibaren Tabii Spor üzerinden ücretsiz izlenebilecek.


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