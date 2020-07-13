Milli atlet Meryem Bekmez'in hedefi altın madalya

Diyarbakırlı milli atlet Meryem Bekmez, 2021 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya kazanmayı arzuluyor.



Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal bir mahallede oturan 19 yaşındaki Meryem Bekmez, atletizmde yürüyüş dalında elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.



Bekmez, daha 13 yaşındayken okulda yapılan atletizm seçmelerinde antrenör Çetin Arslan sayesinde bu sporla tanıştı. Antrenörünün desteğiyle 6 yılda sayısız başarılara imza atan Bekmez, geçen sürede Diyarbakır ve Türkiye'nin de gururu olmayı başardı.



2015'te Çekya'da düzenlenen yarışmada Avrupa birincisi, 2016'da Belarus Salon Şampiyonu, 2016'da Avrupa Yıldızlar Şampiyonu, 2017'de Avrupa Şampiyonu, 2017'de dünya ikinciliği, 2018'de dünya üçüncülüğü, 2019'da Avrupa Gençler Şampiyonluğu elde eden Bekmez, Tiflis'te 2016'da Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda kaydettiği 22:50.22'lik 5 bin metre pist yürüyüşü derecesiyle Yeliz Ay'a ait 12 yıllık Türkiye rekorunu kırmayı başardı.



Olimpiyatlarda Türkiye'yi atletizmde yürüyüş dalında temsil edecek olan milli sporcu Bekmez, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Seyrantepe Spor Kompleksindeki atletizm sahasında çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor.



- Pandemi dolayısıyla evde çalıştı



Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda sayısız dereceler elde eden 12. sınıf öğrencisi Bekmez, aldığı başarılarla 2021'de Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 9 sporcu arasında yer aldı.



Meryem Bekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde antremanlarına ara vermeden evde çalışmaya devam ettiğini, ardından sağlanan imkanla artık tesiste çalıştığını aktararak, "Şimdiye kadar katıldığım bütün turnuvalardan madalya ile döndüm. Çok gurur verici. Madalya almadan dönseydim çok üzülürdüm. Ama madalya ile döndüğüm için ülkem adına, hocalarım ve ailem adına çok mutluyum." dedi.



- "100'e yakın madalya aldı"



Hedefinin Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu vurgulayan Bekmez, "Şu anki hedefim 2021 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya alıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak. Bugüne kadar katıldığım müsabakalarda 100'e yakın madalya aldım." ifadelerini kullandı.



