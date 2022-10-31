Milan, Pioli ile uzattı!

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile devam kararı aldı.
İtalyan devi, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Başarılı teknik adamın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyordu.
Pioli, Milan'ın başında çıktığı toplam 153 maçta 1.97 puan ortalaması tutturdu. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle şampiyonluk yaşamıştı.
İtalyan devi, teknik direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Başarılı teknik adamın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyordu.
Pioli, Milan'ın başında çıktığı toplam 153 maçta 1.97 puan ortalaması tutturdu. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle şampiyonluk yaşamıştı.
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