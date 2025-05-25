24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
2-1
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-2
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
0-2
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
2-0
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
3-0
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
2-0
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
1-1
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
1-2
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
0-0
24 Mayıs
Bologna-Genoa
1-3
24 Mayıs
AC Milan-Monza
2-0
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
2-1
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
0-0
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
2-2
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
4-2
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
2-2
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Milan'da yönetime protesto!

İtalya Serie A'da bu sezon beklentilerin altında kalan Milan'da taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

calendar 25 Mayıs 2025 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milan'da yönetime protesto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da taraftarlar, yönetimini "istifaya" çağırdı.

Milan taraftarları, yönetim binasının (Casa Milan) önüne gelerek kulübün Serie A'yı ilk 6'da bitirememesini, İtalya Kupası finalinde Bologna'ya kaybetmesini, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmesini ve Milan Futuro isimli rezerv takımın 4. lige düşmesini protesto etti.

Kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale ile yönetimi istifaya çağıran yaklaşık 3 bin taraftar, başkana danışmanlık yapan eski oyuncu Zlatan İbrahimovic'e de tepki gösterdi.



"Milan'ı Kurtarın"

Taraftarlar, "Milan'ı bu acıdan kurtarın" ve "İster A takım ister rezerv takım, dümende siz varken kesinlikle başarısız oluruz" yazılı dövizler taşıdı.

"Milan'ı Kurtarın" yazılı pankartla San Siro Stadına geçen kırmızı-siyahlı taraftarlar, Milan'ın sezonun son haftasında evindeki Monza karşılaşmasına gitti.

Sezona Portekizli Paulo Fonseca ile başlayan ancak istediği sonuçları alamayınca yolları ayıran Milan, onun yerine başka bir Portekizli Sergio Conceicao ile anlaştı.

Conceicao yönetiminde bu sezonki tek başarısı İtalya Süper Kupası'nı kazanmak olan Milan, ligde şampiyonluk yarışından erken koptu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Feyenoord'a elenen Milan, son olarak da geçen hafta İtalya Kupası'nı Bologna'ya 1-0 yenilerek kaybetti.

Milan, Serie A'da bu sezonki son maçında Monza'yı 2-0 yenerek sezonu 38 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda topladığı 63 puanla tamamladı.

Ligde ilk 6'ya giremeyeceği kesinleşen Milan'ın sıralamadaki yeri diğer maçlara göre belli olacak.




>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.