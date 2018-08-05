Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan ile Barcelona karşı karşıya geldi. ABD'nin San Francisco'da bulunan Levi's Stadium'da oynanan mücadeleyi Milan kazandı.İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin tek golünü 90+3'te Andre Silva attı.Milan, bu sonuçla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Milan daha önce Manchester United ile 1-1 berabere kalmış, Tottenham'a ise 1-0 yenilmişti.Barcelona ise ABD'deki turnuvada galibiyeti alamadı. Barça, ilk maçında Tottenham ile 2-2 berabere kalmış, ardından Roma'ya 4-2 mağlup olmuştu.