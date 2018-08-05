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Milan, Barcelona'yı 90+3'te yıktı! Tek gol Andre Silva'dan

Milan-Barcelona maçında tek golü Galatasaray'ın transfer gündemindeki Andre Silva attı, İtalyan devi kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Milan, Barcelona'yı 90+3'te yıktı! Tek gol Andre Silva'dan
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05 Ağustos 2018 05:17
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan ile Barcelona karşı karşıya geldi. ABD'nin San Francisco'da bulunan Levi's Stadium'da oynanan mücadeleyi Milan kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin tek golünü 90+3'te Andre Silva attı.

Milan, bu sonuçla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı. Milan daha önce Manchester United ile 1-1 berabere kalmış, Tottenham'a ise 1-0 yenilmişti.

Barcelona ise ABD'deki turnuvada galibiyeti alamadı. Barça, ilk maçında Tottenham ile 2-2 berabere kalmış, ardından Roma'ya 4-2 mağlup olmuştu.



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