Mikel Arteta: 'City-Liverpool, son 10 yılın en iyi maçı'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Brentford ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.



"Manchester City-Liverpool maçını izleyecek misiniz?" sorusuna Arteta, "Kontrol edebileceğimiz tek şey onlardan daha iyi oynayıp iyi bir performans sergilemektir. Her futbolsever için harika bir maç olacak. Kesinlikle izleyeceğim." dedi.



Dev maç ile ilgili sözlerine devam eden Arteta, "Son 10 yılda Avrupa'nın en iyi iki takımı arasında oynanacak bu maçın tadını çıkaracağım. Neler olacağını göreceğiz. Bizim şu anda odak noktamız Brentford maçı." ifadelerini kullandı.



"İki takımın berabere kalmasını umduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusunu İspanyol hoca, "Doğrusunu söylemek gerekirse sonuç beni ilgilendirmiyor. Çocuklarımla birlikte maçın tadını çıkaracağım." sözlerini sarf etti.





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