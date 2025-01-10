Middleton: "Bench dönemim geçici olacaktır"

Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton, takım tarafından benche alınmasının geçici olduğunu düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Middleton: 'Bench dönemim geçici olacaktır'
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10 Ocak 2025 15:23
Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton, takım tarafından benche alınmasının geçici olduğunu düşündüğünü söyledi.

Middleton, koç Doc Rivers'ın kendisini neden yedek kulübesine aldığını anladığını ve bu değişimin geçici olduğunu düşündüğünü dile getirdi:

"Dakika kısıtlamamla rotasyonların işleme biçimini düşündüğümüzde, muhtemelen benchten gelerek daha verimli olacağım konuşulmuştur. Ben ne tür bir oyuncu olduğumu biliyorum. Sadece şimdilik benchten oyuna dahil olmam gerekiyor. Durum bu. Ama bu takıma ve kendime güvenim tam."

Rivers, yakın zamanda bu hamlenin Middleton'ın dakika kısıtlaması altındayken en iyi şekilde olacağına dair inancıyla ilgili olduğunu belirtmişti. Bucks koçu ayrıca bu durumun ardında daha derin bir neden aranmaması gerektiğini ise sözlerine eklemişti.

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