Michy Batshuayi EURO 2024'ü bekliyor

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin 1 yıl sözleşme uzatma önerisine olumlu cevap vermedi. Belçikalı golcü, nihai kararını ise EURO 2024 sonrasında vermeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi EURO 2024'ü bekliyor
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04 Mayıs 2024 12:42
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 12:44
Fenerbahçe yakın zamanda adı İtalyan devi Roma ile transferde anılan Michy Batshuayi ile ilgili düğmeye bastı.

KARAR İÇİN EURO 2024'Ü BEKLİYOR

Sarı-Lacivertliler, Belçikalı golcüye sezon sonunda bitecek sözleşmesindeki opsiyonu kullanma önerisinde bulundu.

Batshuayi'nin ise kulüpten gelen öneriye şimdilik olumlu yanıt vermediği ve EURO 2024 sonrasında karar vereceğini bildirdiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 23 gol, 3 de asist katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcunun Belçika Milli Takımı ile de 57 maçta 27 golü bulunuyor. 

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