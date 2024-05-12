Metin Ülgen: 'Metin Oktay' gururu yaşatan şampiyonluk!'

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi şampiyonluğa ulaşırken, tarihi şampiyonluğun hikayesini takımın başındaki isim olan Metin Ülgen'e sorduk. Sezon içerisindeki iniş-çıkışları, başarıya giden yoldaki detayları anlatan sarı-kırmızılıların teknik direktörü "Ben ismini Metin Oktay'dan almış bir kişiyim. Galatasaray'a böyle bir hizmette bulunduğum için gururluyum. Bu formayla ve arma altında camiaya bir şampiyonluk yaşattığım için çok mutluyum" dedi.
Kadın futbolundaki macerasını en başından ele alan deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Bu görev bana teklif edildiğinde ilk başta tereddüt ettim ama sonra kabul ettim. Ama şimdi iyi ki kabul etmişim diyorum. İlk başlarda buradaki ve Avrupa'daki maçları izledim. Neler yapmam gerektiği üzerine yoğun bir çalışmaya girdim. Bunu kulübümde nasıl en iyi şekilde yaparım ve Galatasaray bu anlamda nasıl fark yaratabilir diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine eksikleri tespit ettim ve ilk toplantıda şunu söyledim; 'Kadın futbolunda Galatasaray farklı bir şey oynayacak. Sahada çok iyi işler yapmamız lazım. Gelen insanlar bundan keyif almalı, mutlu olmalı' dedim."
Metin Ülgen şöyle devam etti: "Çok özel çalışmalar yaptım. Videolar çıkarttık, arkadaşlara anlatmaya başladık. Oyuncuların eksiklerini tamamlamaya gayret ettim. Ancak sonraları takımımız iyi top oynamaya başladı. Trabzon maçıydı, ikinci yarı oradan başladık ve mükemmel bir skor ve çok iyi bir oyun çıktı sahada. O günden sonra bizim oyun kalitemiz sürekli arttı. Problemler de yaşadık, sakatlıklarımız oldu. Santrforumuz sakatlandı, farklı oyuncuları orada denedik. Okan hoca gibi ben de açık oyuncumu sol bek yaptım.
Bir yandan kadın futbolu da gelişti bu süreçte. Herkes iyi takım yapmaya gayret etti. Bizim de sevindiğimiz, üzüldüğümüz maçlar oldu ama tabii ki önemli olan düştüğümüz yerden kalkabilmekti. Tekrar yarışa dahil olmak önemliydi. Kaybettiğimiz yerde kalmadık. Daha sonra tabii ki, kadın futbolu çok farklı bir noktaya geldi. Seyircisiyle, yöneticisiyle, a takım oyuncusuyla ve sonrasında yaratttığı etkiyle, demek doğru bir şey yaptık. Kadın futbolu Galatasaray'da daha da ilerlemiş oldu."
Kendilerini daha zorlu bir sürecin beklediğini ifade eden Ülgen, "Tabii iş burada bitmiyor, bundan sonra daha zorlu bir süreç var. Hemen çalışmalara başladık. İç transfer ve dış transfer bunları halletmeye çalışıyoruz. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray isminin erkek futbolunda nasıl etki yarattığı malum. Avrupa çok bilinen bir kulüp oldu Galatasaray kulübü ve hep başarılarla anılıyor. Şimdi biz kadın futbolunda da bunu yaşamak istiyoruz. Önceki kurduğumuz hayaller gerçek oldu, şimdi Avrupa hayali var. Yurt dışına gittiğimizde mutlaka oradaki gurbetçilerimiz rağbet gösterecektir, onların da yüzünü güldürmek istiyoruz. Önümüzde çok görevimiz var diyoruz. Bu zor görevleri başarmak istiyoruz" dedi.
"KADIN FUTBOLUNDA ZERAFETİ KORUYALIM"
"Fomget'e kaybettiğimizde de rakip hocanın gittim elini sıktım. Kadın futbolundaki zerafeti korumak gerektiğine inanıyorum. Futbolumuzdaki genel sıkıntıları buaraya taşımamak gerekir. Hakem hataları da olsa, ne olursa olsun rakiplerimizin elini sıkalım. Herkes hata yapabilir. Benim çağrım olsun, kadın futbolunda zerafeti, centilmenliği koruyalım, herkes birbirine saygı göstersin. Kazanmanın ne olursa olsun mübah olmadığını bilelim. Herkesin bu doğrultuda davranmasını isterim."
"BÜTÇE ARTACAK"
"Bu başarıdan sonra kadın takımımız için olan bütçe kesinlikle artacaktır. Şimdilik yönetimimiz siz çalışmalara başlayın dediler. Onlar da elbette farkındalar şimdi artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız."
"TRANSFERLER OLACAK"
"Son yaptığımız transferlerden Arzu Karabulut ve Megi Doçi sürekli oynadılar ve takıma büyük katkıları oldu, tıpkı diğer futbolcularımız gibi... Doçi'den eskisi gibi değil, bizim istediğimiz gibi oynamasını istedik. Son maçlarda iyice ısındı o da görevine. Oynayamayan oyuncularımızın da oynayacakları zamanları gelecek. Son maçlarda istediğimiz gibi oynayan tüm futbolcularımızı kutluyorum. Transferlerimiz ve takviyelerimiz olacak, çok kısa bir süre içerisinde netleşecek."
KIRILMA NOKTASI ANTEP'TE YAŞANDI
"Sezon içerisinde acılı olduğumuz ve mutlu olduğumuz günlerimiz oldu. Sezonun kırılma noktası bence Gaziantep'te oynadığımız ALG maçıydı. İlk yarısını mükemmel oynamış çok net pozisyonlar kaçırmıştık. İkinci yarıda hiç beklemediğimiz bir gol ve üzerine ağır bir yenilgi geldi. Bunun üzerine hemen otelde topladım arkadaşları ve konuştuk. Oradan kalkmak çok önemliydi. Herkes çok üzgündü, bir motivasyon konuşması yaptık ve tekrar kendimize geldik. Sakatlıklar yine ciddi sakatlıklar yaşattı ve Kaba Kaba gibi önemli bir oyuncumuzu kaybetmek bizi çok üzdü."
"PROFESYONELLİĞE GEÇİLMESİ ŞART"
"Kadın futbolcular henüz profesyonel değiller, amatör statüde bulunuyorlar. Kadın futbolunda tam profesyonel ya da en azından yarı profesyonelliğe geçilmesi gerekiyor. Böylece biz oyuncularımızı kaybetme riskinden uzaklaşırız. Şimdiki durumda bir futbolcunuz elini kolunu sallayarak gidiyor. Bu, bir çok olumsuz şeyin de kapısını açıyor. Sezon ortasından Suudi Arabistan takımı bize bir ücret ödemeden, bizim oyuncumuzu alıp götürdü. O süreçte Kaba'nın yerine oyuncu aldık ama oyun kalitemizi kaybettik. Çünkü onun uyum süreci vardı. O yüzden zor bir dönem geçirdik.
İki tane oyuncumuzu alsalar, bizi şampiyonluktan edebilirler. Profesyonel olunmasıyla, oyuncunun istediği an elini kolunu sallayarak gidemeyeceği bir sistemin getirilmesi lazım. Şu an futbolcuların bir yıllık sözleşmeleri var, içeriye değil ama dışarıya istediği gibi rahatça gidebiliyorlar. Profesyonellikte mukavelesi devam eden oyuncunuz sizin istediğiniz dışında gidemeyecek. Federasyonun bununla ilgili bir değişiklik getirmesi gerekiyor."
"55 BİN KİŞİ ÖNÜNDE OYNAMAK İSTİYORUZ"
"Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden başlayacağız. İki ön eleme geçilecek ve ondan sonra gruplara kalınacak. Şimdi bir yandan transfer çalışmalarımız sürerken, bir yandan da sezonun kampını planlıyoruz. Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Şampiyonlar Ligi maçlarını Ali Sami Yen Stadı'nda oynama durumumuz olabilir. Orada 55 bin kişinin önünde oynamak tabi farklı bir şey. Oyuncular da orada oynamayı hayal ettiklerini söylüyorlar. Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynamak çok başka bir şey olacak. Bizi farklı da motive edecektir. Başarılı sonuçlar almamızda çok büyük etken olacaktır."
"KONSOLOSLUKLAR SEVİYESİNDE İLGİ"
"Almanya, Belçika ve Hollanda konsoloslarının katıldığı bir toplantıya gittik. Bizim şampiyonluğumuz kadın futbolunun daha çok tanınmasını sağladı. Bizi arayan insanlar sahada harika şeyler olduğunu, iyi bir mücadele olduğunu söylediler. Maçlara gelen insan sayısını artıracak ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bizim şampiyonluğumuz. Galatasaray taraftarı bu sezon bizi hep destekledi. Futbolcularımız mutlaka tribünde seyirci görmek istiyor. Önümüzdeki sezon taraftarımız bizi çok daha fazla destekleyek, buna inanıyorum."
ZAFER SÖYLEVİ
Şampiyonluk yolunda önemli rakiplerine son haftalarda yenilmelerine karşın süreci iyi yönettiklerini söyleyen Metin Ülgen şöyle devam etti: "Bu tip şeyler olabilir ama puan farkını koruyarak şampiyon olacağız dedik."
"Son haftalarda iki direkt rakibimiz Fenerbahçe ve Fomget karşısında kritik mağlubiyetler aldık. Aslında ligi daha önce bitirmek istiyorduk. Fomget ile berabere kalsaydık, Antalya maçını aldığımızda şampiyon olacaktık. Ancak ummadığımız şeyler oldu, bizim gibi bir takımın yemeyeceği goller yedik.
Hemen akabinde oyuncularımızla toplantı yaptık, 'Bu tip şeyler olabilir ama biz şampiyon olacağız. Hala iki puan öndeyiz, bunu koruyacağız, kalan maçlarımızı alacağız ve şampiyon olacağız' dedik. Son maç ligin iyi takımlarından birisi olan ALG takımıyla olduğu için zor olacağını düşünüyorduk. Orada problem yaşayabileceğimizi düşünüyorduk ama gerçekten çok çalıştık ve iyi motive olduk.
Okan hocaya da, Erden Timur beye de, Emir beye de çok teşekkür ediyorum. Bizi ALG Spor maçı öncesinde antrenmana çağırdılar. Orada Okan Buruk olsun, yöneticilerimiz olsun takımımızı motive ettiler. O ambiyans içerisinde coşkuyla da oynadık ve başarılı olduk ve bu yüzden çok mutluyuz. O süreci doğru yönettiğimizi düşünüyorum."
Kadın futbolundaki macerasını en başından ele alan deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Bu görev bana teklif edildiğinde ilk başta tereddüt ettim ama sonra kabul ettim. Ama şimdi iyi ki kabul etmişim diyorum. İlk başlarda buradaki ve Avrupa'daki maçları izledim. Neler yapmam gerektiği üzerine yoğun bir çalışmaya girdim. Bunu kulübümde nasıl en iyi şekilde yaparım ve Galatasaray bu anlamda nasıl fark yaratabilir diye düşünmeye başladım. Bunun üzerine eksikleri tespit ettim ve ilk toplantıda şunu söyledim; 'Kadın futbolunda Galatasaray farklı bir şey oynayacak. Sahada çok iyi işler yapmamız lazım. Gelen insanlar bundan keyif almalı, mutlu olmalı' dedim."
Metin Ülgen şöyle devam etti: "Çok özel çalışmalar yaptım. Videolar çıkarttık, arkadaşlara anlatmaya başladık. Oyuncuların eksiklerini tamamlamaya gayret ettim. Ancak sonraları takımımız iyi top oynamaya başladı. Trabzon maçıydı, ikinci yarı oradan başladık ve mükemmel bir skor ve çok iyi bir oyun çıktı sahada. O günden sonra bizim oyun kalitemiz sürekli arttı. Problemler de yaşadık, sakatlıklarımız oldu. Santrforumuz sakatlandı, farklı oyuncuları orada denedik. Okan hoca gibi ben de açık oyuncumu sol bek yaptım.
Bir yandan kadın futbolu da gelişti bu süreçte. Herkes iyi takım yapmaya gayret etti. Bizim de sevindiğimiz, üzüldüğümüz maçlar oldu ama tabii ki önemli olan düştüğümüz yerden kalkabilmekti. Tekrar yarışa dahil olmak önemliydi. Kaybettiğimiz yerde kalmadık. Daha sonra tabii ki, kadın futbolu çok farklı bir noktaya geldi. Seyircisiyle, yöneticisiyle, a takım oyuncusuyla ve sonrasında yaratttığı etkiyle, demek doğru bir şey yaptık. Kadın futbolu Galatasaray'da daha da ilerlemiş oldu."
Kendilerini daha zorlu bir sürecin beklediğini ifade eden Ülgen, "Tabii iş burada bitmiyor, bundan sonra daha zorlu bir süreç var. Hemen çalışmalara başladık. İç transfer ve dış transfer bunları halletmeye çalışıyoruz. Çünkü artık Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray isminin erkek futbolunda nasıl etki yarattığı malum. Avrupa çok bilinen bir kulüp oldu Galatasaray kulübü ve hep başarılarla anılıyor. Şimdi biz kadın futbolunda da bunu yaşamak istiyoruz. Önceki kurduğumuz hayaller gerçek oldu, şimdi Avrupa hayali var. Yurt dışına gittiğimizde mutlaka oradaki gurbetçilerimiz rağbet gösterecektir, onların da yüzünü güldürmek istiyoruz. Önümüzde çok görevimiz var diyoruz. Bu zor görevleri başarmak istiyoruz" dedi.
"KADIN FUTBOLUNDA ZERAFETİ KORUYALIM"
"Fomget'e kaybettiğimizde de rakip hocanın gittim elini sıktım. Kadın futbolundaki zerafeti korumak gerektiğine inanıyorum. Futbolumuzdaki genel sıkıntıları buaraya taşımamak gerekir. Hakem hataları da olsa, ne olursa olsun rakiplerimizin elini sıkalım. Herkes hata yapabilir. Benim çağrım olsun, kadın futbolunda zerafeti, centilmenliği koruyalım, herkes birbirine saygı göstersin. Kazanmanın ne olursa olsun mübah olmadığını bilelim. Herkesin bu doğrultuda davranmasını isterim."
"BÜTÇE ARTACAK"
"Bu başarıdan sonra kadın takımımız için olan bütçe kesinlikle artacaktır. Şimdilik yönetimimiz siz çalışmalara başlayın dediler. Onlar da elbette farkındalar şimdi artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız."
"TRANSFERLER OLACAK"
"Son yaptığımız transferlerden Arzu Karabulut ve Megi Doçi sürekli oynadılar ve takıma büyük katkıları oldu, tıpkı diğer futbolcularımız gibi... Doçi'den eskisi gibi değil, bizim istediğimiz gibi oynamasını istedik. Son maçlarda iyice ısındı o da görevine. Oynayamayan oyuncularımızın da oynayacakları zamanları gelecek. Son maçlarda istediğimiz gibi oynayan tüm futbolcularımızı kutluyorum. Transferlerimiz ve takviyelerimiz olacak, çok kısa bir süre içerisinde netleşecek."
KIRILMA NOKTASI ANTEP'TE YAŞANDI
"Sezon içerisinde acılı olduğumuz ve mutlu olduğumuz günlerimiz oldu. Sezonun kırılma noktası bence Gaziantep'te oynadığımız ALG maçıydı. İlk yarısını mükemmel oynamış çok net pozisyonlar kaçırmıştık. İkinci yarıda hiç beklemediğimiz bir gol ve üzerine ağır bir yenilgi geldi. Bunun üzerine hemen otelde topladım arkadaşları ve konuştuk. Oradan kalkmak çok önemliydi. Herkes çok üzgündü, bir motivasyon konuşması yaptık ve tekrar kendimize geldik. Sakatlıklar yine ciddi sakatlıklar yaşattı ve Kaba Kaba gibi önemli bir oyuncumuzu kaybetmek bizi çok üzdü."
"PROFESYONELLİĞE GEÇİLMESİ ŞART"
"Kadın futbolcular henüz profesyonel değiller, amatör statüde bulunuyorlar. Kadın futbolunda tam profesyonel ya da en azından yarı profesyonelliğe geçilmesi gerekiyor. Böylece biz oyuncularımızı kaybetme riskinden uzaklaşırız. Şimdiki durumda bir futbolcunuz elini kolunu sallayarak gidiyor. Bu, bir çok olumsuz şeyin de kapısını açıyor. Sezon ortasından Suudi Arabistan takımı bize bir ücret ödemeden, bizim oyuncumuzu alıp götürdü. O süreçte Kaba'nın yerine oyuncu aldık ama oyun kalitemizi kaybettik. Çünkü onun uyum süreci vardı. O yüzden zor bir dönem geçirdik.
İki tane oyuncumuzu alsalar, bizi şampiyonluktan edebilirler. Profesyonel olunmasıyla, oyuncunun istediği an elini kolunu sallayarak gidemeyeceği bir sistemin getirilmesi lazım. Şu an futbolcuların bir yıllık sözleşmeleri var, içeriye değil ama dışarıya istediği gibi rahatça gidebiliyorlar. Profesyonellikte mukavelesi devam eden oyuncunuz sizin istediğiniz dışında gidemeyecek. Federasyonun bununla ilgili bir değişiklik getirmesi gerekiyor."
"55 BİN KİŞİ ÖNÜNDE OYNAMAK İSTİYORUZ"
"Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden başlayacağız. İki ön eleme geçilecek ve ondan sonra gruplara kalınacak. Şimdi bir yandan transfer çalışmalarımız sürerken, bir yandan da sezonun kampını planlıyoruz. Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Şampiyonlar Ligi maçlarını Ali Sami Yen Stadı'nda oynama durumumuz olabilir. Orada 55 bin kişinin önünde oynamak tabi farklı bir şey. Oyuncular da orada oynamayı hayal ettiklerini söylüyorlar. Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynamak çok başka bir şey olacak. Bizi farklı da motive edecektir. Başarılı sonuçlar almamızda çok büyük etken olacaktır."
"KONSOLOSLUKLAR SEVİYESİNDE İLGİ"
"Almanya, Belçika ve Hollanda konsoloslarının katıldığı bir toplantıya gittik. Bizim şampiyonluğumuz kadın futbolunun daha çok tanınmasını sağladı. Bizi arayan insanlar sahada harika şeyler olduğunu, iyi bir mücadele olduğunu söylediler. Maçlara gelen insan sayısını artıracak ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bizim şampiyonluğumuz. Galatasaray taraftarı bu sezon bizi hep destekledi. Futbolcularımız mutlaka tribünde seyirci görmek istiyor. Önümüzdeki sezon taraftarımız bizi çok daha fazla destekleyek, buna inanıyorum."
ZAFER SÖYLEVİ
Şampiyonluk yolunda önemli rakiplerine son haftalarda yenilmelerine karşın süreci iyi yönettiklerini söyleyen Metin Ülgen şöyle devam etti: "Bu tip şeyler olabilir ama puan farkını koruyarak şampiyon olacağız dedik."
"Son haftalarda iki direkt rakibimiz Fenerbahçe ve Fomget karşısında kritik mağlubiyetler aldık. Aslında ligi daha önce bitirmek istiyorduk. Fomget ile berabere kalsaydık, Antalya maçını aldığımızda şampiyon olacaktık. Ancak ummadığımız şeyler oldu, bizim gibi bir takımın yemeyeceği goller yedik.
Hemen akabinde oyuncularımızla toplantı yaptık, 'Bu tip şeyler olabilir ama biz şampiyon olacağız. Hala iki puan öndeyiz, bunu koruyacağız, kalan maçlarımızı alacağız ve şampiyon olacağız' dedik. Son maç ligin iyi takımlarından birisi olan ALG takımıyla olduğu için zor olacağını düşünüyorduk. Orada problem yaşayabileceğimizi düşünüyorduk ama gerçekten çok çalıştık ve iyi motive olduk.
Okan hocaya da, Erden Timur beye de, Emir beye de çok teşekkür ediyorum. Bizi ALG Spor maçı öncesinde antrenmana çağırdılar. Orada Okan Buruk olsun, yöneticilerimiz olsun takımımızı motive ettiler. O ambiyans içerisinde coşkuyla da oynadık ve başarılı olduk ve bu yüzden çok mutluyuz. O süreci doğru yönettiğimizi düşünüyorum."
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