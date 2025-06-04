Mersin Basket'in yeni hedefi Avrupa Kupası

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, sergilediği etkileyici performansla hem rakiplerine gözdağı verdi hem de taraftarının gönlünde taht kurdu.Sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Mersin Spor Kulübü, özellikle üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Ekip, aynı heyecan ve ruhla yeni hedefini Avrupa Kupası olarak belirlerken, genç, dinamik ve hırslı kadrosuyla verdiği mücadele ile dikkat çekiyor. MSK, sahada sergilediği yüksek tempolu oyunuyla büyük takımların korkulu rüyası haline geldi. Koçun stratejik dokunuşları ve oyuncuların sarsılmaz takım ruhu, sezon boyunca MSK'yı ligin en heyecan verici ekiplerinden biri yaptı.Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren MSK, sadece ligde kalmakla yetinmedi; üst sıraları zorlayarak 'Biz de buradayız' dedi. Şimdi ise gözler Avrupa'da. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı. Mersin'i basketbolda Avrupa arenasına taşımayı hedefleyen kulüp, taraftarının da desteğiyle bu yolculukta emin adımlarla ilerliyor. Güçlü vizyonu ve inancıyla MSK, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.MSK Başantrenörü Can Sevim, sezon değerlendirmesi yaparak güzel bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Sevim,dedi.Play-Off mücadelesini tamamladıklarını ve bunun bir son olmadığını kaydeden Sevim,diye konuştu.Başarılarının azımsanmayacak bir başarı olduğunu da vurgulayan Sevim,ifadelerini kullandı.