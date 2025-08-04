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Merkezefendi'ye iki yeni yabancı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Sam Griffin ve Javontae Hawkins ile anlaşma sağladığını basına duyurdu.

calendar 04 Ağustos 2025 15:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi'ye iki yeni yabancı
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi uzun süre sessiz kaldığı transfere hızlı bir giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket iki yeni yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Denizli temsilcisi 24 yaşındaki ABD'li guard Sam Griffin ve 32 yaşındaki forvet Javontae Hawkins'le sözleşme imzaladı.

Daha önce iç transferde yabancılardan Hans Vanwijn ve yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon forma giyemeyen Roko Badzim ile sözleşme yenileyen Merkezefendi Belediyesi, dış transferde Mahir Ağva, Ömercan İlyasoğlu ve Emre Tanışan'ı almıştı.
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