Merkezefendi Basket potada gururlu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geride bırakan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kısa sürede yerli ve yabancı oyuncular için adeta kariyerlerinde çıkış noktası oldu.



2021-2022 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Denizli Basket'te forma giyen Emircan Koşut ve Nate Sestina, geçen sezon Türk Telekom ile normal sezonu lider bitirip EuroCup'ta final oynadı. Aynı sezon takıma katılan Rihards Lomazs ise İspanya'da Zaragoza ile dikkat çeken performanslar ortaya koydu. Thomas Akyazılı, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da ligde finale çıktı. Devonte Upson İsrail'de Hapoel Haifa'da sezonu tamamlarken, Adam Smith Bilbao Basket, Eugene German ise Qingdao Eagles forması ile rekorları alt üst etti.



EUROLEAGUE'E OYUNCULAR YOLLANDI



Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in geçen sezon başında renklerine bağlığı Max Heidegger'de gösterdiği etkileyici performansların ardından EuroLeague ekiplerinden Baskonia'nın yolunu tuttu. Bu isimlere son olarak da bu sezon takımı sırtlayan isimlerden olan Nikos Rogkavopoulos eklendi. Rogkavopoulos'un EuroLeague ekiplerinden Baskonia, Alba Berlin ya da Asvel ile anlaşması bekleniyor. Takıma yine sezon başında katılan Arca Tülüoğlu da kariyer yılını geride bıraktı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Ayberk Olmaz da Arca gibi ligin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İki genç yıldız birçok Süper Lig takımının transfer listesine girdi.



ÇIKIŞ NOKTASI OLDU



Sadece 2 yılda birçok işi başardıklarını ve saygınlık kazandıklarını ifade eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, "Denizli, Türk basketbolu için en önemli noktalardan biri olmaya başladı. Biz yola çıkarken bunu hedefliyorduk. Geride bıraktığımız iki yılda taraftarımızla birlikte şölen havasında maçlara çıktık. Oyuncular da buradan çok etkilendi. Genç ve kariyerlerinde patlama yapamayan isimlerle yola çıktık ve meyvelerini aldık. Oyuncular bize burada değer katarken, bizlerde onlara burada bir şans verdik ve karşılıklı olarak sevgi bağı kurduk. Gelen herkes burada çok mutlu oldu ve şu an birçok çalıştığımız oyuncu ülkemizde ve Avrupa'da iyi noktalara geldiler. Misyonumuzda Türk basketboluna en iyi şekilde hizmet vermek var. Umuyorum ki daha uzun yıllar Denizli'nin adını en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.





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