Meltem Yıldızhan, Galatasaray'da kaldı

Meltem Yıldızhan, bir yıl daha Galatasaray Çağdaş Faktoring'de.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Meltem Yıldızhan, Galatasaray'da kaldı
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20 Temmuz 2023 22:32
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, altyapısından yetişen milli oyuncu Meltem Yıldızhan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan'a yeni sezonda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Meltem Yıldızhan, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızı formayla 31 lig, 16 da Avrupa maçında forma giymişti.

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