Mehmet Özdilek: 'Bu senenin yalnızca iki iyi transferi var'

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı.
Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Samsunspor maçını TRT Spor'da yorumladı.
Mehmet Özdilek, oturmuş bir kadro içinde Muçi'nin daha etkili olacağını düşündüğünü aktardı.
Mehmet Özdilek'in diğer yorumları şöyle:
Beşiktaş'ın sezon başında Rafa ve Paulista dışında iyi transfer yapmadığını dile getiren Mehmet Özdilek, "Beşiktaş'ın sezon başı itibarıyla yeni bir yapılanmanın içinde takım oluşturmaya çalışıyor. Bu takım saha içi ve saha dışı birlikteliğiyle çok oturmadı. 2-3 iyi oyuncuyu bünyenize kattınız ama yeterli olmadı."
"Yine söylüyorum bu senenin 2 iyi transferi var; biri Rafa diğeri Paulista. Diğer hepsini tartışırım. İki oyuncuyla diğer rakiplerle mücadele etmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı."
"BİRİ RAFA DİĞERİ PAULISTA"
Beşiktaş'ın takım olamadığının altını çizen Özdilek, "Dolayısıyla önce takım olacaksınız. Beşiktaş'ın iyi takım olgusunu oluşturması lazım. Sezon başı itibarıyla bunu yapamadılar. Hep Rafa ve Gedson üzerinden giden bir oyun. Başka çeşitliliği yok, organizasyonu yok."
"Sahada ne yaptığını bilen bir Beşiktaş takımı olmadı. Rafa'nın geniş alan yakaladığında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördük. Ona biraz Gedson ayak uydurdu. Girdikten sonra Muçi'nin hareketliliği oyunu tamamen Samsunspor alanına yıktı Beşiktaş" şeklinde konuştu.
"BU SEVGİ SKORA DAYALI DEĞİL"
Beşiktaş sevgisinin skora dayalı olmadığını aktaran Özdilek, "Oyun tatmin etmiyor. Ne Serdar hocayı tatmin ediyor, ne yönetimi, ne başkanı, ne taraftarı... Skora dayalı değildir Beşiktaş sevgisi. Hiçbir Beşiktaşlı skora dayalı sevmez Beşiktaş'ı ama saha içinde mücadele eden, yüreğini koyan, vazgeçmeyen oyunu gördüğünde o taraftar takımını alkışlar zaten. Bundan mahrum kaldı Beşiktaş taraftarı" diyerek sözlerini noktaladı.
Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Samsunspor maçını TRT Spor'da yorumladı.
Mehmet Özdilek, oturmuş bir kadro içinde Muçi'nin daha etkili olacağını düşündüğünü aktardı.
Mehmet Özdilek'in diğer yorumları şöyle:
Beşiktaş'ın sezon başında Rafa ve Paulista dışında iyi transfer yapmadığını dile getiren Mehmet Özdilek, "Beşiktaş'ın sezon başı itibarıyla yeni bir yapılanmanın içinde takım oluşturmaya çalışıyor. Bu takım saha içi ve saha dışı birlikteliğiyle çok oturmadı. 2-3 iyi oyuncuyu bünyenize kattınız ama yeterli olmadı."
"Yine söylüyorum bu senenin 2 iyi transferi var; biri Rafa diğeri Paulista. Diğer hepsini tartışırım. İki oyuncuyla diğer rakiplerle mücadele etmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı."
"BİRİ RAFA DİĞERİ PAULISTA"
Beşiktaş'ın takım olamadığının altını çizen Özdilek, "Dolayısıyla önce takım olacaksınız. Beşiktaş'ın iyi takım olgusunu oluşturması lazım. Sezon başı itibarıyla bunu yapamadılar. Hep Rafa ve Gedson üzerinden giden bir oyun. Başka çeşitliliği yok, organizasyonu yok."
"Sahada ne yaptığını bilen bir Beşiktaş takımı olmadı. Rafa'nın geniş alan yakaladığında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördük. Ona biraz Gedson ayak uydurdu. Girdikten sonra Muçi'nin hareketliliği oyunu tamamen Samsunspor alanına yıktı Beşiktaş" şeklinde konuştu.
"BU SEVGİ SKORA DAYALI DEĞİL"
Beşiktaş sevgisinin skora dayalı olmadığını aktaran Özdilek, "Oyun tatmin etmiyor. Ne Serdar hocayı tatmin ediyor, ne yönetimi, ne başkanı, ne taraftarı... Skora dayalı değildir Beşiktaş sevgisi. Hiçbir Beşiktaşlı skora dayalı sevmez Beşiktaş'ı ama saha içinde mücadele eden, yüreğini koyan, vazgeçmeyen oyunu gördüğünde o taraftar takımını alkışlar zaten. Bundan mahrum kaldı Beşiktaş taraftarı" diyerek sözlerini noktaladı.