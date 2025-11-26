26 Kasım
Max Eber'den Manuel Neuer'e çağrı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Manuel Neuer'in milli takıma dönüşü için güçlü bir çağrıda bulundu.

calendar 26 Kasım 2025 18:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda Almanya'nın kalesini kimin koruyacağı tartışılırken, Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Manuel Neuer'in milli takıma dönüşü için güçlü bir çağrıda bulundu. 

Sport Bild'e konuşan Eberl, şu ifadeleri kullandı:

"O Almanya'nın en iyi kalecisi! Onunla sözleşme uzattığımız ve sağlıklı olmasından dolayı inanılmaz derecede mutluyuz. Milli maç aralarındaki tatiller ona iyi geliyor."



NAGELSMANN'DAN TER STEGEN'E ÇAĞRI

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da ter Stegen'e dair net konuştu: 

"Oynaması önemli. Bunun Avrupa'nın zirvesindeki bir kulüp olup olmaması çok da belirleyici değil. Ama tabii ki mümkün olduğunca iyi oynaması gerekir."

"ŞU ANDA KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

Manuel Neuer'in Bayern'le sözleşmesi 2026'da sona erecek. Eberl, bu konuyla ilgili olarak:

"Neuer Mart ayında 40 yaşına girecek. Geleceğiyle ilgili görüşmeleri ondan sonra yapacağız. Onunla perspektif konuşmamıza gerek yok, mesele tamamen bir his. Şu anda kendini çok iyi hissediyor, biz de onunla ilgili harika bir duyguya sahibiz." dedi.

Eberl ayrıca şu soruyu da ortaya attı:

"Peki 2026 Dünya Kupası'nı oynayıp dünya şampiyonu olduktan sonra kendini nasıl hisseder?"

