Max Eber'den Manuel Neuer'e çağrı!

2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda Almanya'nın kalesini kimin koruyacağı tartışılırken, Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Manuel Neuer'in milli takıma dönüşü için güçlü bir çağrıda bulundu.



Sport Bild'e konuşan Eberl, şu ifadeleri kullandı:



"O Almanya'nın en iyi kalecisi! Onunla sözleşme uzattığımız ve sağlıklı olmasından dolayı inanılmaz derecede mutluyuz. Milli maç aralarındaki tatiller ona iyi geliyor."

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da ter Stegen'e dair net konuştu:Manuel Neuer'in Bayern'le sözleşmesi 2026'da sona erecek. Eberl, bu konuyla ilgili olarak:dedi.Eberl ayrıca şu soruyu da ortaya attı: