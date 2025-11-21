Dallas Mavericks, Nico Harrison'ın ayrılığının ardından yeni genel menajer arayışını hızlandırmayı planlamıyor.The Athletic'in haberine göre takım, süreci zamana bırakacak.Mavericks'in sahibi Patrick Dumont, bu hafta Sands Corporation iş görüşmeleri için Çin'de bulunurken, takım operasyonları Matt Riccardi ve Michael Finley'in ortak geçici genel menajerlik görevinde yürütülüyor. Yönetim cephesine yakın bir kaynak, seçimde zamanlamanın değil, adayın niteliklerinin belirleyici olacağını belirtti.Mevcut yönetim yapısının 5 Şubat takas son tarihine kadar korunması ihtimali yüksek görünüyor. Takımın yüzde 27'lik hissesine sahip olan Mark Cuban ise Dumont'a danışman olarak geri döndü. Cuban, The Athletic'e yaptığı açıklamada Dumont'un "tüm nihai kararları verdiğini", kendisinin ise danışmanlık rolünde olduğunu ifade etti.Dennis Lindsey, Cuban'ın desteklediği adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Lindsey, 2023-24 sezonunda Mavericks'e danışmanlık yapmış ve şu anda Detroit Pistons'ta yönetim kadrosunun ikinci ismi olarak görev alıyor. Daha önce Utah Jazz'de dokuz yıl boyunca başarılı bir yönetim süreci geçirmişti.Lindsey hakkında eski bir lig yöneticisi şu değerlendirmeyi yaptı:Marc Stein'in haberine göre Mavericks yönetimi, kamuoyuna takımın planlarını ve vizyonunu düzenli şekilde aktarabilecek, güçlü iletişim becerilerine sahip bir genel menajer arıyor. Luka Doncic takası sonrası yapılan iletişim hatalarının bu tercihte etkili olduğu belirtiliyor. Koç Jason Kidd'in de arayış sırasında Dumont ile yakın iletişimde olduğu ifade edildi.Takım kaynakları, son 10 ayda yaşanan kendi kendine yaratılmış kaotik süreçlere son verip istikrar sağlayabilecek bir ismin göreve gelmesini umuyor. Mavericks, geçtiğimiz hafta Harrison ile yollarını ayırdıktan sonra Riccardi ve Finley'i ortak geçici genel menajerler olarak atamıştı.