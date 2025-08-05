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Mauro Icardi'nin şaşırtan güvercin hikayesi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli futbolcunun eski takım arkadaşı Sergi Gomez, Icardi'nin altyapı dönemine dair oldukça ilginç bir olayı paylaştı.

calendar 05 Ağustos 2025 16:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'nin şaşırtan güvercin hikayesi
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Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, geçmiş yıllardan kalan sıra dışı bir hikâyeyle yeniden gündeme geldi.

Espanyol'un eski savunmacısı Sergi Gomez, Icardi ile birlikte geçirdikleri Barcelona La Masia günlerinden unutulmaz bir anısını dile getirdi.

Sergi Gomez, katıldığı bir YouTube programında Icardi ile aynı evi paylaştıkları döneme ait şaşırtıcı bir olayı şöyle anlattı:

"Bir gün Mauro, 'Sergi parka gidelim' dedi. Yanında kendi yaptığı bir sapan vardı; Y şeklinde bir tahta parçasına lastik bağlamıştı. Parka vardığımızda yukarıyı gösterdi. İlk başta çam kozalağı sandım ama meğer bir güvercinmiş. Taşı yerleştirdi, lastiği gerdi ve kuşu yaklaşık 20-30 metre yukarıdan vurdu."


Gomez, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"La Masia'ya geri döndük. Kuşun tüylerini yoldu, içine tel geçirdi, küçük bir ateş yaktı ve o güvercini pişirip gözümün önünde yedi. O an kendi kendime dedim ki: 'Bu şekilde başladıysak daha neler göreceğim kim bilir?' Ancak Mauro'yu çok severim. Onunla güzel anılarımız oldu, bu da onlardan sadece biri."

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