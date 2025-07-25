Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAHADA OLACAK

Çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle geçen sezon takımdan uzak kalan ve ameliyatı sonrasında geri dönüş programında olan Mauro Icardi, hazırlıklarına devam ediyor.Yıldız oyuncu zaman zaman takımla çalışsa da sahalara tam dönüşünün zaman alacağı öğrenildi.32 yaşındaki golcünün, Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması üzerine planlama yapılıyor.Arjantinli golcünün, normal şartlar altında 24 Ağustos'ta oynanacak Kayserispor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyordu.Icardi, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Oyuncunun durumu yakından takip edilirken en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmalar yapılıyor.