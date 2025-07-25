25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlıktan bu yana yeşil sahaya çıkamamıştı. Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu.

calendar 25 Temmuz 2025 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 15:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle geçen sezon takımdan uzak kalan ve ameliyatı sonrasında geri dönüş programında olan Mauro Icardi, hazırlıklarına devam ediyor.

Yıldız oyuncu zaman zaman takımla çalışsa da sahalara tam dönüşünün zaman alacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAHADA OLACAK


32 yaşındaki golcünün, Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması üzerine planlama yapılıyor.

Arjantinli golcünün, normal şartlar altında 24 Ağustos'ta oynanacak Kayserispor mücadelesinde formasına kavuşması bekleniyordu.

Icardi, takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Oyuncunun durumu yakından takip edilirken en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmalar yapılıyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.