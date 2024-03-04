Mauro Icardi'den Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş maçının ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.

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Mauro Icardi'den Beşiktaş'a gönderme!
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04 Mart 2024 01:03
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, maçın ardından olay göndermeler yaptı.

Başarılı golcü, sosyal medya hesabından tahtta oturan bir aslan ve aslanın asasının üzerinde kartal görseli olan bir fotoğraf paylaştı.

Öte yandan bir de hikaye paylaşan Icardi, baygın halde yatan kartalın üzerinde duran bir aslan görseli paylaştı.

Arjantinli yıldızın bu göndermeleri kısa süre içinde sarı kırmızılı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

İŞTE GÖRSELLER



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