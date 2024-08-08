Mauricio Pochettino için sürpriz gelişme: ABD

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, teknik direktörlüğe Mauricio Pochettino'yu getirmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauricio Pochettino için sürpriz gelişme: ABD
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2024 19:25
Geçtiğimiz sezon sonunda Chelsea'den ayrılan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino için sürpriz bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, yeni teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu ilk sıraya yazdı.

Konu hakkında açıklama yapan milli takım yetkileri Pochettino ismini doğrularken, haberde kısa süre içinde resmi teklifin yapılacağı kaydedildi.

52 yaşındaki Pochettino, 30 Haziran'da Chelsea'deki görevinden ayrılmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery