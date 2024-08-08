Mauricio Pochettino için sürpriz gelişme: ABD

Geçtiğimiz sezon sonunda Chelsea'den ayrılan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino için sürpriz bir gelişme yaşandı.
The Athletic'in haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, yeni teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu ilk sıraya yazdı.
Konu hakkında açıklama yapan milli takım yetkileri Pochettino ismini doğrularken, haberde kısa süre içinde resmi teklifin yapılacağı kaydedildi.
52 yaşındaki Pochettino, 30 Haziran'da Chelsea'deki görevinden ayrılmıştı.
The Athletic'in haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, yeni teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu ilk sıraya yazdı.
Konu hakkında açıklama yapan milli takım yetkileri Pochettino ismini doğrularken, haberde kısa süre içinde resmi teklifin yapılacağı kaydedildi.
52 yaşındaki Pochettino, 30 Haziran'da Chelsea'deki görevinden ayrılmıştı.
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