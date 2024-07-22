Mattia Bottani: "Fenerbahçe'den daha hazırız"

Lugano'da futbolculardan Mattia Bottani'nin Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mattia Bottani: 'Fenerbahçe'den daha hazırız'
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22 Temmuz 2024 20:53
İsviçre ekibi Lugano, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lugano'da futbolculardan Mattia Bottani'nin bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Motive ve heyecanlı olduklarını belirten Lugano'nun takım kaptanı Mattia Bottani, "Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Tabii ki aramızda da konuştuk. Bu maç için çok motive ve heyecanlıyız. Geçen sezon iyi işler çıkardık. Öyle oynarsak Fenerbahçe'ye karşı da şansımız olur. Mücadeleye hazırız. Biz bir 90 dakika oynadık. Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz" dedi.

Bottani, mücadelenin sentetik zeminde oynanacak olmasıyla ilgili, "Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetik çimde oynamaması onlar için zor olabilir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SEYİRCİSİ DAHA SESLİ OLACAK AMA BİZ ALIŞIĞIZ"

Yarın Fenerbahçe taraftarının daha fazla olacak olması hakkında konuşan Bottani, "Lugano'da oynasaydık bizim için çok güzel olurdu. Benim istediğim dolu statta oynamak. Biz elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin seyircisi daha sesli olacak ama biz ona da alışığız" diyerek sözlerini noktaladı.

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