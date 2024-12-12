Mats Rits: 'En iyi atmosfer Galatasaray'da'

Anderlecht forması giyen Mats Rits, Slavia Prag ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Galatasaray için flaş bir itiraf yaptı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar oynadığı en iyi atmosfer olarak Galatasaray Stadı'nı işaret etti.
"EN BÜYÜK ATMOSFER G.SARAY'DA"
Rits yaptığı açıklamada, "Bu tür dolu stadyumlarda oynamayı her zaman sevmişimdir. Şu ana kadar yaşadığım en büyük atmosferler Dortmund ve Galatasaray'daydı. Bu tarz atmosferlerden korkmuyorum. Genç oyuncularımız bile bu yüzleşmeye hazır olacak." diye konuştu.
"BU KOLAY OLMAYACAK"
Prag maçından 3 puan almak istediklerini söyleyen deneyimli oyuncu, "Prag'a 3 puan almaya geldik ama bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Slavia çok agresif ve güçlü bir rakip. Çek Ligi'ni şans eseri domine etmiyor." ifadelerini kullandı.
Slavia Prag-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçı bu akşam 23.00'te oynanacak.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ana kadar oynadığı en iyi atmosfer olarak Galatasaray Stadı'nı işaret etti.
"EN BÜYÜK ATMOSFER G.SARAY'DA"
Rits yaptığı açıklamada, "Bu tür dolu stadyumlarda oynamayı her zaman sevmişimdir. Şu ana kadar yaşadığım en büyük atmosferler Dortmund ve Galatasaray'daydı. Bu tarz atmosferlerden korkmuyorum. Genç oyuncularımız bile bu yüzleşmeye hazır olacak." diye konuştu.
"BU KOLAY OLMAYACAK"
Prag maçından 3 puan almak istediklerini söyleyen deneyimli oyuncu, "Prag'a 3 puan almaya geldik ama bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Slavia çok agresif ve güçlü bir rakip. Çek Ligi'ni şans eseri domine etmiyor." ifadelerini kullandı.
Slavia Prag-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçı bu akşam 23.00'te oynanacak.