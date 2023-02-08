Matej Hanousek: 'Kıyamet kopmuş gibiydi'

Ülkemizde yaşanan deprem felaketini yaşayan futbolcular, deprem anında yaşadıklarını anlattı.



Çekya basınına konuşan Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek deprem sırasında duvarların çatladığını ve başına alçı düştüğünü ifade etti. Hanousek, "Şehirde kıyamet kopmuş gibiydi. Deprem bizi çok kötü bir saatte yakaladı, inanılmaz korkunçtu. Beni uyandıran deprem mi yoksa eşimin yataktan fırlayıp oğlumun peşinden koşması mı emin değilim. Burada hava inanılmaz soğuk. Evdeki tüm eşyalar yere düştü. Yatak hareket edip durdu. Duvarlar çatladı ve başımıza alçılar düştü. Bir uçakta yaşayabileceğiniz en kötü türbülansı hayal edin ve bunu yatak odanıza koyun. Korkunç bir şeydi. Bu gece yaşadıklarımı bir daha asla yaşamak istemiyorum. Tüm oyuncular ve ben otobüsün park ettiği antrenman merkezine çağrıldık. Hiçliğin ortasında bir otobüse oturduk ve ne olacağını görmek için bekledik. Türkiye'de artık kimse sporu, futbolu düşünmüyor bile. Nasıl tepki verebileceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'lı Joao Figueiredo, "Şu anda Antalya'dayım. 1 gün daha fazla izin almak beni kurtardı. Eşim yeni bebeği olduğu için Brezilya'da kalıyor. Antalya'da bile depremi hissettim" diye konuştu.



Gençlerbirliği'nde forma giyen Gabriel Torje, ise Rumen basınına konuştu ve, "Romanya basınına açıklamalarda bulunan Gabriel Torje, "Ankara'dayım. Ama biz bile depremi hissettik. Büyük bir trajedi, anlıyor musunuz? Birçok ölüm, birçok kayıp insan var" sözlerini sarf etti.





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