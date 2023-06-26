Mason Mount istiyor, Chelsea bırakmıyor

Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Mason Mount'u kulübü Chelsea satmak için acele etmiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mason Mount istiyor, Chelsea bırakmıyor
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26 Haziran 2023 01:09
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United'ın Mason Mount ısrarı devam ediyor.

İngiliz basınına göre, Chelsea'nin piyasası yüksek olan Mount'u rakibine satmak istememesine rağmen yıldız oyuncu daha fazla süre almak için kesinlikle takımdan ayrılmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar, son olarak Chelsea'ye 55 milyon sterlinlik teklifini iletmişti. Teklife henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermeyen Chelsea'nin tavrının transferde belirleyici olacağı kaydedildi.

Chelsea altyapısından yetişen Mount, 2019'dan bu yana A Takım'da forma giyiyor ve aynı yıl İngiltere Milli Takımı'na da düzenli olarak seçiliyor.

Geçen sezon ise Mount 24 maçta 3 gol 2 asistlik Premier Lig performansı ortaya koymuştu.

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