MANU'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. İngiliz oyuncu, Fenerbahçe maçında da sahada olmayacak.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MANU'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2024 12:31
Son güncelleme 18 Ekim 2024 12:33
Manchester United'ın genç yıldızı Kobbie Mainoo'dan İngiliz ekibine kötü haber geldi.

The Times'ta yer alan habere göre; Hamstring sakatlığı yaşayan Kobbie Mainoo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Toplamda 7 maç kaçıracağı belirtilen İngiliz oyuncu, Fenerbahçe maçında da sahada olmayacak.

SAKAT VE CEZALI İSİMLER

İngiliz ekibinde ayrıca cezalı Bruno Fernades ile birlikte sakatlıkları devam eden Noussair Mazraoui, Tyrell Malacia ve Leny Yoro forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Manchester United ile 24 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery