Manisa FK'ya taze kan

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapıdan A takıma takviye yaptı.



Siyah-beyazlılar, akademiden yetişen 15 yaşındaki genç stoper Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ada, "Akademisinde futbol oynadığım Manisa Futbol Kulübü'nde profesyonel kariyerime de adım atmak benim için tarif edilemez bir duygu. Bana inanan, güvenen hocalarıma ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıp kulübüme katkı sağlamak istiyorum" dedi. Futbola Sarıgöl Belediyespor'da başlayan Ada, U16 ve U17 Milli Takımı'nda da forma giydi.





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