Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Manisa FK, 12. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 22. dakiakda Jetmir Topalli ile 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, 74'te Ivan Saponjic ve 80'de Emre Demir ile 2-2'yi buldu. Manisa FK, Oğuz Gürbulak'ın 85'te attığı golle maçı 3-2 kazandı.



Bu sonucun ardından Manisa FK, ligde 3 maç sonra kazandı ve 31 puana yükseldi. Ümraniyespor, 30 puanda kaldı.



Manisa FK, ligde bir sonraki hafta Çorum FK deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.



Stat: Manisa 19 Mayıs



Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan



Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Dk. 90+2 Bekir Karadeniz), Dokanovic, Topalli, Rroca (Dk. 78 Oğuz Gürbulak), Ofkir (Dk. 90+2 Doğukan Emeksiz), John Mary (Dk. 62 Diallo)



Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Saponjic), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 87 Tiago Çukur), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Atalay Babacan), Muhammed Mert (Dk. 69 Emre Demir), Emrecan Bulut, Onur Ayık (Dk.69 Melih Okutan)



Goller: Dk. 12 Sinan Osmanoğlu, Dk. 22 Topalli, Dk. 85 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 74 Saponjic, Dk. 80 Emre Demir (Ümraniyespor)



Sarı Kartlar: Dk. 1 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 66 Muhammed Mert, Dk. 77 Cavare, Dk. 90+5 Abdulsamed Damlu (Ümraniyespor) Dk. 31 Ofkir, Dk. 77 Rroca (Manisa FK)





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