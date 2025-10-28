28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Manchester United'da Zirkzee'ye talip!

Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

calendar 28 Ekim 2025 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 18:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da gözden düşen Hollandalı forvet Joshua Zirkzee, ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.

Zirkzee, Manchester United formasıyla bu sezon 5 maçta toplam 90 dakika süre alabildi. 24 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için daha fazla süre almak istiyor.

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Zirkzee'ye West Ham United talip oldu. Hollandalı oyuncunun önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu kaydedildi.

Bu nedenle West Ham, düzenli forma giyme ihtimalinin yüksek olmasıyla birlikte öne çıkan seçeneklerden biri konumunda olduğu belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
