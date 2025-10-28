Manchester United'da Zirkzee'ye talip!

Manchester United'da gözden düşen Hollandalı forvet Joshua Zirkzee, ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.



Zirkzee, Manchester United formasıyla bu sezon 5 maçta toplam 90 dakika süre alabildi. 24 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için daha fazla süre almak istiyor.



İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Zirkzee'ye West Ham United talip oldu. Hollandalı oyuncunun önceliğinin Premier Lig'de kalmak olduğu kaydedildi.



Bu nedenle West Ham, düzenli forma giyme ihtimalinin yüksek olmasıyla birlikte öne çıkan seçeneklerden biri konumunda olduğu belirtildi.



