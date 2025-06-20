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Mame Thiam: "Diouf, Fenerbahçe'ye imza atacak"

Eyüpspor'un Senegalli golcüsü Mame Thiam, vatandaşı Amara Diouf'un kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atacağını söyledi.

calendar 20 Haziran 2025 18:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mame Thiam: 'Diouf, Fenerbahçe'ye imza atacak'
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Eyüpspor'un Senegalli golcüsü Mame Thiam, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Senegalli golcü, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 17 yaşındaki vatandaşı Amara Diouf için, "Amara Diouf, çok büyük bir yetenek. Çok fazla izledim. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kanatta oynayabiliyor, skorer ve fiziksel açıdan kuvvetli. Senegal'den çıkan yetenekler, genelde Fransa ve İtalya'ya, bazen de İngiltere'ye gider. Hem Senegal hem de Türkiye'de iyi ilişkilerim var. Bu durumu değiştirmek istiyorum. Yetenekli futbolcuların gençken Türkiye'ye gelmesi için uğraşıyorum. Amara Diouf'u da ilk gördüğümde Fenerbahçe'ye önerdim. 2-3 yıl kadar önceydi. Fenerbahçeli yetkililer, takip edeceklerini söylediler. En kısa zamanda imzalayacaklar. İnşallah Amara, Fenerbahçe'de elinden geleni yapacak. İnşallah böyle yetenekli futbolcuları daha gençken Türkiye'ye getirebiliriz ve Türk futbolunu büyütebiliriz." dedi.

Thiam ayrıca, "Amara, henüz çok genç ve gelişmek için önünde uzun bir yol var. Sakatlandıysa da kısa sürede atlatacaktır; kalitesine kefilim. Normalde başka takımlardaki oyuncular hakkında konuşmayı sevmem ama ona %100 inanıyorum. Fenerbahçe'de ve dünyada iyi bir kariyere sahip olacak. Sol, sağ kanatta ve ileri uçta oynayabiliyor. Her şey yolunda giderse, sakatlık yaşamazsa Avrupa'ya damga vuracağını düşünüyorum. Sadio Mane'ye benzetiliyor. Ben futbolcuları karşılaştırmayı seven birisi değilim. Mane, bizim tarihimizin en iyi futbolcusu." sözlerini sarf etti.



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