Mame Diouf: 'Kendi sahamızda olmanın bilinciyle oynadık'

Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık ve 3 puanı aldık." dedi.
Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve maçın tek golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Diouf, "Tanrı da bize yardım etti ve 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediği anlar. Ben de o anın içindeydim ama takım arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yardım ettiler." ifadelerini kullandı.
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık ve 3 puanı aldık." dedi.
Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve maçın tek golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Diouf, "Tanrı da bize yardım etti ve 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediği anlar. Ben de o anın içindeydim ama takım arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yardım ettiler." ifadelerini kullandı.