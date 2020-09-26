Mame Diouf: "Kendi sahamızda olmanın bilinciyle oynadık"

Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Mame Diouf: 'Kendi sahamızda olmanın bilinciyle oynadık'
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26 Eylül 2020 19:21
Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık ve 3 puanı aldık." dedi.

Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve maçın tek golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Diouf, "Tanrı da bize yardım etti ve 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediği anlar. Ben de o anın içindeydim ama takım arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yardım ettiler." ifadelerini kullandı.



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